Kevin Kuske wird FitLine Markenbotschafter und startet Tour

Kevin Kuske FitLine Markenbotschafter übernimmt neue Rolle im Sportmarketing

Olympiasieger Kevin Kuske geht als FitLine Markenbotschafter on Tour

Speyer, 22. April 2026

Der Bobsportler Kevin Kuske ist mit vier Gold- und zwei Silbermedaillen einer der erfolgreichsten Teilnehmer bei den Winterspielen weltweit.

Am vergangenen Freitag nahm der vierfache Olympiasieger begeistert sein neues Fahrzeug als FitLine Markenbotschafter beim Headquarter Europe der PM-International AG in Speyer in Empfang. Im Rahmen dessen beteuerte Kuske seine Begeisterung für die FitLine Produkte. Er nutzt sie seit rund 20 Jahren und ist absolut überzeugt: „Die Produkte waren eine super Unterstützung für mich und mein Team. FitLine ist ein wichtiger Baustein bei den Erfolgen, die ich hatte,“ betont der sympathische Sportler mit Nachdruck.

Kevin Kuske FitLine Markenbotschafter setzt auf langjährige Produkterfahrung

Auch nach seiner aktiven Zeit als Anschieber startet Kevin Kuskes Morgenroutine mit FitLine Activize Oxyplus, einem der beliebtesten Produkte der Firma PM-International. So ist er nach wie vor erfolgreich als Trainer aktiv und betreut unter anderem Georg Fleischhauer und Johannes Lochner, die bei den diesjährigen Winterspielen sowohl im Zweier und im Viererbob eine Goldmedaille holten.

Kevin Kuske FitLine Markenbotschafter stärkt PM-International Vertrieb

Der Vorstandsvorsitzende der PM-International AG Speyer, Patrick Bacher und Sportdirektor Torsten Weber überreichten ihm persönlich die Schlüssel und sind stolz darauf, Kevin als neuesten Markenbotschafter von FitLine an Bord zu haben. Kevin Kuske ist nun neben dem Handball-Weltmeister Christian Schwarzer und dem Extremsportler Achim Heukemes im Auftrag von FitLine unterwegs und wird den Vertrieb unterstützen, indem er die Marke FitLine repräsentiert und sich für die Gewinnung neuer Partner einsetzt.

Bild: v.l.n.r. SportdirektorTorsten Weber, Kevin Kuske, Vorstandsvorsitzender PM-International Speyer Patrick Bacher

Quelle PM International AG