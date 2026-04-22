Muttertag 2026: Mehr Glanz für echte Heldinnen

Ein passendes Muttertag Geschenk Beauty zu finden, ist für viele eine Herausforderung. RINGANA greift diesen Wunsch nach sinnvoller Wertschätzung auf und präsentiert zum Muttertag 2026 limitierte Produkte, die Pflege, Natürlichkeit und moderne Kosmetik vereinen

Muttertag Geschenk Beauty: RINGANA stellt limitierte Produkte vor

Mütter sind das Herz unserer Gesellschaft – starke Frauen, die jeden Tag mit Liebe, Verantwortung und unermüdlichem Einsatz Großartiges leisten. Sie verdienen nicht nur am Muttertag Anerkennung, sondern das ganze Jahr über Wertschätzung und Sichtbarkeit.

Zum Muttertag 2026 rückt RINGANA diese besonderen Frauen bewusst in den Mittelpunkt und würdigt ihre Stärke mit zwei exklusiven, limitierten Produkten, die Selbstfürsorge, Schönheit und echte Dankbarkeit vereinen – und sich ideal als Muttertag Geschenk Beauty eignen.

Muttertag Geschenk Beauty mit Pflegeeffekt: FRESH tinted balm lip & cheek

Colour and care: FRESH tinted balm lip & cheek rosy pink

Der FRESH tinted balm lip & cheek rosy pink ist ein Two-in-One-Talent für Lippen und Wangen. Er schenkt einen frischen Rosaton, der jeden Teint sanft belebt, und versorgt die Haut gleichzeitig mit langanhaltender Feuchtigkeit. Die seidig-weiche, ölige Textur verschmilzt zart mit der Haut und hinterlässt ein harmonisches Finish mit rosiger Frische. Ob auf Lippen oder Wangen: FRESH tinted balm lip & cheek rosy pink lässt sich mühelos aufdrehen, auftragen und verblenden. Auf den Wangen sorgt ein Hauch des zarten Rosa-Tons für einen jugendlichen Blush, auf den Lippen für geschmeidige Pflege in einer natürlich wirkenden Nuance.

Die reichhaltige Textur schützt und schenkt ein rundum angenehmes Hautgefühl. Das Beauty-Essential in der praktischen Tube passt in jede Handtasche – und sorgt auch unterwegs für natürlich schöne Looks mit sanft belebter Ausstrahlung. Der enthaltene Ceramid-Komplex stärkt die Hautbarriere und reduziert Feuchtigkeitsverlust. Eine Kombination aus Jojoba-, Baobab- und Kaktusfeigenöl sorgt für geschmeidige Lippen. Astaxanthin ist ein Antioxidans und Bisabolol schützt die Lippen vor Umwelteinflüssen, unterstützt die Regeneration und lässt sie frisch und glatt wirken.

FRESH tinted balm lip & cheek rosy, pink, 10ml, €15,30

Muttertag Geschenk Beauty für Glow: FRESH liquid bronzer

Time to shine: Instant-Glow den Teint

Der limitierte FRESH liquid bronzer zaubert einen Look wie von der Sonne geküsst. Die pflegende Textur schenkt ein frisches, strahlendes Finish – ideal für Gesicht und Dekolleté.

FRESH liquid bronzer ist die perfekte Kombination aus Glamour und Pflege. Wertvolle Pflanzenextrakte wirken hautstraffend und beruhigend. Hyaluronsäure und der Extrakt der Wiederauferstehungspflanze versorgen die Haut langanhaltend mit Feuchtigkeit. Bronzefarben schillernde Pigmente zaubern einen sanften Glow. Der flüssiger Highlighter kann auf den Wangenknochen, der Nasenspitze, den Schlüsselbeinen oder am Lippenbogen aufgetragen werden – und ist damit ein vielseitiges Must-have für einen frischen Frühlingsteint.

FRESH liquid bronzer, 10ml, ca. €16,-

Bild RINGANA – RINGANA rückt diese besonderen Mütter bewusst in den Mittelpunkt und würdigt ihre Stärke.

Quelle marco.agency/ RINGANA