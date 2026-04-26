Zurück in Balance. Zurück zur Natur. Zurück zu dir – Boutique Retreats in den Chalets Coburg

Boutique Retreats für neue Erholung

Mit den Boutique Retreats setzen die Chalets Coburg in Schladming auf eine neue Qualität der Erholung. In kleinen Gruppen entfaltet sich ein Konzept, das Yoga, Longevity und Regeneration selbstverständlich miteinander verbindet. Keine durchgetakteten Tage, kein Leistungsdruck – stattdessen ein natürlicher Rhythmus aus Bewegung und Ruhe. Vinyasa, Hatha und Yin Yoga, kombiniert mit gezielten Impulsen für Gesundheit und Wohlbefinden, bringen Körper und Geist zurück in Balance.

Entschleunigung in alpiner Umgebung

Eingebettet in die alpine Landschaft wird Entschleunigung hier fast selbstverständlich. Persönliche Begleitung und ein hohes Maß an Flexibilität schaffen eine Atmosphäre mit spürbarer Leichtigkeit und hoher Qualität. Dazwischen: Zeit. Für einen Kaffee mit Bergblick. Für ein paar ruhige Längen im Pool. Momente, die nicht geplant sind und genau deshalb wirken.

Frühstück als bewusster Start in den Tag

Ein besonderer Bestandteil dieses natürlichen Rhythmus ist das Signature Frühstück mit Superfood – bewusst gestaltet als echtes Highlight des Tages, frisch, gesund, proteinreich und individuell. Ob frisch zubereitete Eiergerichte nach Wunsch, kreative Bowls, vegane und vegetarische Spezialitäten, Ingwer Shots oder selbst gepresste Gemüse und Obstsäfte – hier beginnt der Tag genussvoll und bewusst. Viele Produkte stammen von ausgewählten heimischen Betrieben, ergänzt durch täglich wechselnde, liebevoll zubereitete Specials. Wer es ruhiger mag, genießt das Frühstück ganz privat im Appartement, nutzt den Brötchenservice oder lässt es sich direkt an die Tür bringen.

Retreat Konzepte mit klarer Ausrichtung

Inhaltlich setzen die Retreats klare Akzente: Das Women Only Yoga Retreat richtet sich an Frauen mit einem oft fordernden Alltag, die bewusst abschalten, neue Energie tanken und in einem persönlichen, stilvollen Rahmen wieder bei sich selbst ankommen möchten. Das Golden Age Retreat spricht Frauen und Männer an, die Vitalität, Beweglichkeit und Gesundheit nachhaltig stärken wollen. Ergänzt wird das Angebot durch individuell konzipierte Retreats für Familien, Freundesgruppen oder Unternehmen.

Design, Kulinarik und Regeneration

Auch das Setting passt: 20 individuell gestaltete Boutique Appartements, großzügig, hochwertig und mit viel Gespür für Design und Materialien. Die Kulinarik folgt dem eigenen Rhythmus – vom Frühstück bis zum Dinner. Das Boutique Spa mit Infinity Outdoor Pool, Massagen sowie Yoga und Fitnessangeboten ergänzt das Haus um einen Ort für echte Regeneration.

Lage zwischen Natur und Stadtleben

Die Lage verbindet das Beste aus zwei Welten: Die Planai Talstation ist nur wenige Minuten entfernt, genauso wie das Zentrum von Schladming mit Shops, Restaurants und Nightlife. Wanderwege, Bike Routen und Laufstrecken starten vor der Haustür. Und der Blick reicht über ein 360° Alpenpanorama auf Schladming, die Hochwurzen und den Dachstein.

Termine 2026

Women Only Yoga Retreat

3.–6. Mai 2026

13.–16. September 2026

Golden Age Retreat

17.–20. Mai 2026

11.–14. Oktober 2026

www.chaletcoburg.at

SCHLADMING APPARTEMENTS Erzherzog-Johann-Strasse 248 A , 8970 Schladming +43368722818 office@schladming-appartements.at http://www.schladming-appartements.at

Bild Chalets Coburg Auszeit in der Sauna Bildcredits/Fotograf: Magdalena Resch Schladming Appartements

Quelle mk Salzburg