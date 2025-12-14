Sonntag, Dezember 14, 2025
1. Bundesliga: Freiburg spielt unentschieden gegen zehn Dortmunder

Freiburg (dts Nachrichtenagentur) – Im ersten Sonntagsspiel des 14. Bundesliga-Spieltags haben sich der SC Freiburg und Borussia Dortmund 1:1 getrennt.

Lange hatten die Dortmunder geführt, aber Lucas Höler erzielte in der 75. Minute den Ausgleich für Freiburg mit einem spektakulären Seitfallzieher, nachdem Ramy Bensebaini Dortmund in der 31. Minute in Führung gebracht hatte. Die Begegnung war geprägt von intensiven Zweikämpfen. Ab der 53. Minute musste der BVB in Unterzahl spielen, nachdem Jobe Bellingham die Rote Karte gesehen hatte.

Trotz der numerischen Unterlegenheit gelang es den Dortmundern, die Freiburger Angriffe bis auf beim Ausgleich weitgehend abzuwehren. Der SC Freiburg drängte in der Schlussphase auf den Sieg, konnte jedoch die gut organisierte Defensive der Gäste nicht mehr überwinden. Kurz vor Schluss musste dann der VAR nochmal eingreifen – ein vermeintliches Tor von Freiburg in der 86. Minute wurde aber wegen Abseits nicht gegeben. Somit blieb es bei der Punkteteilung.

In der Tabelle bleiben die Dortmunder auf dem dritten Platz, während die Breisgauer weiter auf dem neunten Rang stehen. Für Freiburg geht es am Samstag in Wolfsburg weiter, die Dortmunder sind bereits am Freitag gegen Mönchengladbach gefordert.


Foto: Julian Ryerson (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

