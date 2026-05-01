Das LIZZY Ludwigsburg entwickelt sich zu einem zentralen Anlaufpunkt für wachstumsstarke Start-ups und Scale-ups in Deutschland. Mit geförderten Flächen und einem Wettbewerb inklusive Zuschuss von über 100000 Euro schafft die Stadt Ludwigsburg gezielt Raum für Innovation und Skalierung.

LIZZY Ludwigsburg im Überblick

100.000 Euro Mietzuschuss für wachstumsstarke Start-ups und Scale-ups

Ludwigsburg, 28.04.2026 – Mit dem LIZZY bietet die Stadt Ludwigsburg im Ludwigsburg Industriezentrum – LIZ – attraktive und bezahlbare Flächen für Entwicklung, Innovation und leichte Produktion. Aktuell können sich fortgeschrittene Start-ups und Scale-ups in einem Wettbewerb für die begehrten Raumkapazitäten bewerben. Der Hauptgewinn: Über 100.000 Euro Mietkostenzuschuss in zwei Jahren. Der Zuschuss ist möglich durch eine Förderung durch den Verband Region Stuttgart.

Der Wettbewerb „Geh den nächsten Schritt für dein Business” soll wachstumsstarke Unternehmen aus ganz Deutschland aktivieren, die den nächsten Skalierungsschritt anstreben: junge Unternehmen mit Bedarf an Flächen für Produktion, Werkstatt, Labor, Entwicklung oder Lager.

Bewerbungsschluss ist am 17. Mai 2026.

LIZZY Ludwigsburg bietet Raum für Wachstum

Start-ups und Scale-ups, die ihre Produktion ausbauen oder den nächsten Wachstumsschritt gehen möchten, können sich bis zum 17. Mai 2026 auf eine der begehrten Flächen im LIZZY und auf den Hauptgewinn im Wert von über 100.000 Euro bewerben. Für den Wettbewerb kooperiert die Stadt Ludwigsburg mit der Inbright Development GmbH und der Patron Capital, den Trägern des LIZ – Ludwigsburg Industriezentrum. Die Stadt gewährt einen Mietkostenzuschuss in Höhe von 4.000 Euro pro Monat für bis zu zwei Jahre. Ergänzend reduzieren die Entwickler des LIZ den Quadratmeterpreis, sodass der Gewinner einen Start-Zuschuss von über 100.000 Euro erhält.

LIZZY Ludwigsburg stärkt das Innovationsumfeld

Mehr Raum für Wachstum

Auf 93.400 Quadratmetern bietet das LIZ flexibel nutzbare Flächen. Das dort angesiedelte LIZZY schließt dabei eine wichtige Lücke im regionalen Ökosystem, indem es produzierenden und technologieorientierten Jungunternehmen Raum für Wachstum bietet. Zudem profitieren die Unternehmen vom Innovationsumfeld vor Ort, in dem bereits Firmen aus Bereichen wie Luft- und Raumfahrt, Greentech, Robotik und Biotech angesiedelt sind.

Der Link zur Bewerbung

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Quelle thepublic GmbH