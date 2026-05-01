EVERSION Technologies und die Digitalisierung eines Lebenswerks

Digitalisierung des Lebenswerkes

Orthopädieschuhtechnikmeister Wolfgang Triebstein suchte jahrelang einen Nachfolger und fand ihn – besser gesagt sie – in einer Patientin. Statt sein Geschäft zu übergeben, brachte er sein Wissen in ein Start-up ein. Gemeinsam gründeten sie die EVERSION Technologies GmbH und überführten 40 Jahre Erfahrung in ein digitales Medizinprodukt.

Konstanz – 30 bis 40 Prozent der Orthopädieschuhtechnik-Betriebe in Deutschland suchen in den nächsten Jahren einen Nachfolger. Viele werden keinen finden und schließen müssen. Andere werden von großen Sanitätshausketten aufgekauft. Wolfgang Triebstein, Meister aus Bebra mit mehr als 40 Jahren Berufserfahrung, hat einen anderen Weg gewählt: Statt sein Geschäft an einen Nachfolger zu übergeben, brachte er sein Wissen in ein junges Team ein – und machte seinen Know-how-Transfer zur Grundlage eines neuen Unternehmens. Seine Geschichte zeigt: Nachfolge muss nicht heißen, dass jemand denselben Betrieb weiterführt. Sie kann auch bedeuten, dass Erfahrungswissen von jungen Menschen aufgegriffen, digitalisiert und in die moderne Welt übersetzt wird. Doch was genau ist das Wissen, das Triebstein über Jahrzehnte aufgebaut hat – und das ohne Digitalisierung mit ihm in den Ruhestand gegangen wäre?

EVERSION Technologies entwickelt neue Lösungen für Eversionswinkel

Eine Erkenntnis aus 40 Jahren Praxis

Über Jahrzehnte beobachtete Triebstein, dass moderne Schuhsohlen immer dicker und weicher geworden sind. Und genau das verändert, wie sich der Fuß beim Gehen bewegt – subtil, aber mit messbaren Folgen. Er stellte fest, dass dadurch der sogenannte externe Eversionswinkel zunimmt: Der Fuß kippt beim Gehen leicht nach außen ab. Was harmlos klingt, überträgt sich als Fehlbelastung nach oben – ins Knie, die Hüfte, die Wirbelsäule. Das Ergebnis: chronische Schmerzen, für die in der klassischen Medizin oft keine Ursache gefunden wird. Nach Auswertung von zigtausenden Patientendaten bestätigte sich: Je höher der Eversionswinkel, desto deutlicher und weitreichender die Beschwerden. Seine Antwort war kein verbessertes Fußbett. Herkömmliche orthopädische Versorgung stützt den Fuß von oben – mit Polstern, Erhöhungen und Formteilen.

Der Körper gewöhnt sich daran, die Muskulatur arbeitet weniger, die Ursache bleibt unbehandelt. Triebsteins 0°-Sohlen funktionieren anders: Sie korrigieren den Eversionswinkel gezielt über die Unterseite der Sohle. Die Oberseite bleibt bewusst flach. Der Fuß wird nicht gestützt, sondern in seine natürliche, neutrale Position zurückgeführt – bei erhaltener Muskelaktivität. „Ich sah, dass die Sohlen der Schuhe meiner Patienten in den letzten Jahrzehnten immer dicker und weicher geworden sind. Und ich sah, welche Beschwerden das auslöst. Das kann kein Zufall sein.“ — Wolfgang Triebstein, Mitgründer EVERSION Technologies

Eine Patientin stellt die entscheidende Frage

Dieses Wissen half Tausenden – aber nur denen, die den Weg nach Bebra fanden. Julia Zimmermann, Wirtschaftsingenieurin aus Konstanz, litt plötzlich unter Hüftschmerzen. Sie suchte Ärzte auf, ging in Kliniken, machte Physiotherapie. Monatelang ohne Ergebnis – bis sie durch Zufall Wolfgang Triebstein kennenlernte. Er identifizierte den Auslöser ihrer Beschwerden und konnte sie beheben. Doch statt Erleichterung kam eine Frage: „Warum gibt es niemand anderen, der das kann? Und warum ist so eine Methode nicht digital verfügbar – unabhängig davon, wo man wohnt?“ — Julia Zimmermann, Geschäftsführerin EVERSION Technologies

EVERSION Technologies als Beispiel für digitale Nachfolge im Handwerk

Gründung als neue Form der Nachfolge

Aus dieser Frage wurde ein Unternehmen – und eine neue Form der Nachfolge. Im November 2023 gründeten Zimmermann und Triebstein gemeinsam mit Lucas Heitele (Mathematiker), Max Starkmann (M.Sc. Sportwissenschaften) und Timon Sutter (Wirtschaftsingenieur) die EVERSION Technologies GmbH. Das Ziel: Triebsteins Methode digitalisieren, skalierbar machen und als Produkt zu den Menschen bringen – direkt nach Hause, ohne dass jemand zufällig an die richtige Tür klopfen muss. Triebstein hatte in seinem eigenen Ganglabor mit der ersten Generation seines Systems bereits 3.000 Patienten versorgt. Dieses Erfahrungswissen bildete das Fundament – ein junges Team übersetzte es in digitale Technologie.

Vom Ganglabor zum digitalen System

Um Triebsteins Methode vom Meister zu lösen und skalierbar zu machen, entwickelte das Team ein sensorbasiertes System: Sensorsohlen werden bis zu 14 Tage im normalen Alltag getragen. Sie messen kontinuierlich die gesamte Schrittabwicklung – nicht nur einen einzelnen Moment, sondern den kompletten Schritt inklusive Standphase und der realen Fußstellung im Schuh. Eine App wertet daraus den individuellen Eversionswinkel aus. Auf dieser Basis werden die 0°-Sohlen gefertigt und dem Patienten direkt zugeschickt. Was früher nur in Triebsteins Ganglabor in Bebra möglich war, funktioniert heute als digitales System – unabhängig vom Standort, ohne persönlichen Termin beim Meister. Das System ist seit September 2025 als CE-zertifiziertes Medizinprodukt erhältlich.

In einer wissenschaftlichen Studie mit 33 Teilnehmern zeigte sich eine deutlich stärkere Schmerzreduktion als bei herkömmlichen orthopädischen Versorgungskonzepten. Die Studie wird derzeit auf 100 Teilnehmer erweitert. „Wolfgang hat in seinem Ganglabor 3.000 Patienten geholfen. Die Frage war: Wie machen wir das zugänglich für die Millionen, die nie zufällig an seine Tür klopfen?“ — Julia Zimmermann

Nachfolge als Know-how-Transfer

Die Geschichte von EVERSION zeigt einen Weg, der für viele Handwerksbetriebe relevant werden könnte: Wenn klassische Nachfolge scheitert, muss das nicht das Ende von Erfahrungswissen bedeuten. Triebsteins Wissen lebt nicht in einem Betrieb weiter, der seinen Namen trägt – sondern in einem digitalen Produkt, das sein Lebenswerk für Millionen von Menschen zugänglich macht. Nachfolge, neu gedacht.

Bild: Julia Zimmermann (Geschäftsführerin) und Wolfgang Triebstein (Erfinder). Bildrecht: EVERSION Technologies GmbH

Quelle EVERSION Technologies GmbH