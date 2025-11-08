Samstag, November 8, 2025
1. Bundesliga: Gladbach gewinnt das 99. Rheinderby gegen Köln

Mönchengladbach (dts Nachrichtenagentur) – Im 99. Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln haben sich die Gastgeber am Samstagabend deutlich mit einem 3:1 durchgesetzt.

Dabei begann die Partie zunächst ausgeglichen: Köln hatte über weite Strecken der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz und Kontrolle, ohne jedoch entscheidend vor das Tor zu kommen. Kurz vor der Pause nahm das Spiel dann Fahrt auf – nach einem Foul im Strafraum entschied der VAR auf Elfmeter für Gladbach, den Haris Tabakovic allerdings vergab. Nur wenige Minuten später traf Philipp Sander nach einer Ecke zum 1:0 und sorgte damit für die Halbzeitführung der Fohlen.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Gladbach den Druck und profitierte von mehreren Fehlern der Kölner. Nach einem Handspiel von Kristoffer Lund gab es erneut Strafstoß – diesmal verwandelte Kevin Diks sicher zum 2:0. Kurz darauf nutzte Haris Tabakovic einen weiteren Kölner Ballverlust und schob zum 3:0 ein, womit die Partie praktisch entschieden war.

Köln versuchte zwar noch, durch Distanzschüsse und zahlreiche Einwechslungen zurück ins Spiel zu finden, blieb aber die meiste Zeit ohne Durchschlagskraft. Ein Schuss von Jakub Kamiński ans Lattenkreuz blieb die beste Gelegenheit. Der eingewechselte Luca Waldschmidt konnte in der zweiten Minute der Nachspielzeit immerhin noch den Anschlusstreffer per Foulelfmeter erzielen, nachdem sein Teamkollege Ragnar Ache im Zweikampf zu Boden gegangen war.

In der Schlussphase dominierten die Gladbacher das Geschehen, während beim Effzeh sichtlich die Kräfte und der Glaube an eine Wende schwanden. Trotz hoher Laufbereitschaft und viel Ballbesitz fehlte den Kölnern die Präzision im Abschluss. So feierte Borussia Mönchengladbach einen verdienten Derbysieg, während Köln nach ordentlichem Beginn letztlich an eigenen Fehlern und mangelnder Effizienz scheiterte.

In der Tabelle klettert Gladbach aus dem Tabellenkeller auf Rang 12, Köln fällt auf Platz 9.


Foto: Philipp Sander (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

