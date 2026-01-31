1. Bundesliga: Leipzig verliert gegen Mainz

Leipzig (dts Nachrichtenagentur) – Am 20. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat Mainz in Leipzig mit 2:1 gewonnen.

Mainz zeigte sich in der ersten halben Stunde zunächst sehr präsent und bissig, setzte Leipzig durch aggressives Pressing früh unter Druck und sorgte damit für einige gefährliche Situationen. Ein frühes Foul von Benedict Hollerbach führte jedoch zu einem vorzeitigen Wechsel, als der Mainzer sich verletzte und durch Silas Katompa Mvumpa ersetzt werden musste.

Leipzig fand danach besser ins Spiel, blieb aber lange eher ineffizient im letzten Drittel, bis Antonio Nusa auf der linken Seite Fahrt aufnahm und mit einer präzisen Flanke auf Conrad Harder den Führungstreffer vorbereitete. Harder köpfte aus kurzer Distanz ein und brachte die Gastgeber in Führung. Mainz blieb aber dran und kam kurz vor der Pause durch einen Elfmeter zurück: Nach einem Zweikampf im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß, den Nadiem Amiri souverän verwandelte. Damit ging es mit einem 1:1 in die Halbzeit, und die Partie war noch völlig offen.

In der zweiten Halbzeit drängte Leipzig zunächst wieder auf die Führung, konnte aber gegen die gut organisierte Mainzer Defensive kaum klare Chancen erzwingen. Mainz wiederum blieb gefährlich, vor allem bei Kontern. In der 49. Minute gelang dann der entscheidende Umschwung: Mainz nutzte einen schnellen Gegenstoß, den Silas Katompa Mvumpa nach seiner Einwechslung mit einem herausragenden Solo abschloss. Er ließ mehrere Leipziger Verteidiger aussteigen und schob aus kurzer Distanz zum 2:1 ein – ein echter Moment, der Mainz in die Führung brachte.

Leipzig erhöhte danach den Druck und setzte Mainz immer wieder in die Defensive, doch die Rheinhessen verteidigten konzentriert und standen sehr kompakt. Mehrere Wechsel auf beiden Seiten sollten die Partie noch einmal beleben, doch klare Torchanchen blieben rar. Mainz hielt die Führung in einer intensiven Schlussphase, in der Leipzig alles versuchte, aber nicht mehr entscheidend durchkam.

In den letzten Minuten brachte Mainz nochmals frische Kräfte, um die letzten Minuten und die Nachspielzeit zu überstehen. Leipzig hatte zwar noch einige Standardsituationen, doch die Mainzer Defensive blieb stabil und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Am Ende stand ein hart erkämpfter Auswärtssieg für Mainz, der vor allem durch die starke zweite Halbzeit und den eingewechselten Silas Katompa Mvumpa möglich wurde.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen 1:3, Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach 1:1, Hoffenheim – Union Berlin 3:1, FC Augsburg – FC St. Pauli 2:1.



Foto: RB Leipzig – 1. FSV Mainz 05 am 31.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts