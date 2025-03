1. Bundesliga: Mainz dreht Partie in Leipzig

Leipzig (dts Nachrichtenagentur) – Der 1. FSV Mainz 05 hat am 24. Spieltag in der Fußball-Bundesliga einen relativ überraschenden Auswärtssieg bei RB Leipzig errungen. Die Rheinhessen setzten sich am Samstag mit 2:1 (0:1) durch und springen damit zumindest vorübergehend auf Champions-League-Platz vier. Leipzig hingegen wirkte müde, verpasste es, im Kampf um die Königsklassen-Plätze Boden gutzumachen und bleibt auf Rang sechs.

Die Leipziger Mannschaft von Trainer Marco Rose erwischte eigentlich einen Traumstart: Xavi Simons brachte die Gastgeber bereits in der ersten Minute in Führung. Danach ließ Leipzig jedoch nach und überließ den Mainzern zunehmend die Kontrolle. Noch vor der Pause vergab Jae-sung Lee die große Chance zum Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste die Partie mit einem Doppelschlag. Zunächst traf Nadiem Amiri in der 52. Minute nach einem Doppelpass mit Brajan Gruda zum Ausgleich. Sechs Minuten später erzielte Jonathan Burkardt mit einem platzierten Linksschuss aus sieben Metern den Siegtreffer für die Gäste. Leipzig blieb über weite Strecken zu harmlos und kam kaum zu klaren Torchancen.

Während Mainz seine starke Form unter Trainer Bo Henriksen bestätigte und das vierte Ligaspiel in Serie gewann, steckt Leipzig weiter in einer Ergebniskrise.

Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: St. Pauli – Dortmund 0:2, Bochum – Hoffenheim 0:1, Bremen – Wolfsburg 1:2, Heidenheim – Mönchengladbach 0:3.



Foto: RB Leipzig – FSV Mainz 05 am 01.03.2025, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts