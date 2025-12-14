Sonntag, Dezember 14, 2025
1. Bundesliga: Mainz holt Punkt in München

München (dts Nachrichtenagentur) – Bayern München hat am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga nur ein 2:2-Unentschieden gegen den Tabellenletzten 1. FSV Mainz 05 geholt.

Die Partie begann mit einer verdienten Führung für die Bayern durch Lennart Karl, der nach einem Zuspiel von Serge Gnabry den Ball ins Netz schob. Kurz vor der Halbzeitpause gelang es jedoch Kacper Potulski, den Ausgleich für Mainz per Kopfball zu erzielen.

In der zweiten Halbzeit drehte Mainz das Spiel zunächst, als Jae-Sung Lee einen präzisen Kopfball ins rechte Eck setzte. Die Bayern reagierten jedoch noch kurz vor Schluss: Harry Kane verwandelte einen Foulelfmeter souverän zum 2:2-Endstand, nachdem er selbst im Strafraum gefoult worden war. Trotz weiterer Chancen blieb es bei diesem Ergebnis.


Foto: Jae-sung Lee (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

