1. Bundesliga: Mönchengladbach schlägt Mainz

Mainz (dts Nachrichtenagentur) – Borussia Mönchengladbach hat am 13. Bundesliga-Spieltag beim 1. FSV Mainz 05 mit 1:0 gewonnen. Den entscheidenden Treffer erzielte Danny da Costa in der 58. Minute unglücklich ins eigene Tor, nachdem Tabakovic den Ball an seinen Rücken abgefälscht hatte.

In einer zunächst zögerlichen Partie hatten beide Teams in der ersten Halbzeit wenige zwingende Chancen. Ein frühes Tor der Fohlen durch Maxim Leitsch wurde nach VAR-Prüfung wegen eines Handspiels von Engelhardt aberkannt (17. Minute).

Nach der Pause intensivierten die Gastgeber ihre Offensivbemühungen. Sano und Lee sorgten mit einigen Abschlüssen für Gefahr, doch Gladbachs Torhüter Moritz Nicolas und die Verteidigung klärten entscheidend. Auf Seiten der Rheinhessen scheiterten Weiper und Moreno Fell an Aluminium oder der gegnerischen Abwehr.

In der Schlussphase brachte Mainz noch Veratschnig, Hollerbach und Kawasaki, doch die Gladbacher Verteidigung hielt stand. Mehrere Gelbe Karten für Hanche-Olsen (90.+3) und Veratschnig (90.+1) prägten die hektische Nachspielzeit, in der Mainz vergeblich versuchte, den Ausgleich zu erzwingen.

Borussia Mönchengladbach verbessert sich damit auf Platz 9 der Bundesliga-Tabelle, Mainz bleibt auf dem letzten Platz.



Foto: Danny da Costa (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts