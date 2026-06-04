Reisepflege wird im Sommer besonders wichtig. Ob Strandurlaub, Festival oder Wanderung – kompakte Pflegeprodukte erleichtern den Alltag unterwegs und sorgen zugleich für Frische, Schutz und ein gepflegtes Hautgefühl.

Pflege trifft Reiselust

Die perfekten Sommer-Begleiter für Abenteuer & Urlaub

Sommerzeit ist Reisezeit – egal ob spontaner City-Trip, Strandurlaub am Meer, Festival-Wochenende oder Abenteuer in den Bergen. Wer unterwegs auf leichte, praktische und wirkungsvolle Pflege setzt, braucht Produkte, die überall Platz finden und jederzeit einsatzbereit sind. Genau dafür sind die smarten Pocket Sizes von RINGANA gemacht: kompakte Pflege-Essentials für jede Art von „unterwegs sein“.

Reisepflege mit praktischen Pocket Sizes

Essentials zum Einstecken

Immer mit dabei: FRESH deodorant pocket für langanhaltende Frische unterwegs. Seine hochwirksame cremeweiße Wasser-in-Öl-Emulsion mit Weihrauch, pflegenden Ölen und Reisschalenwasser schützt ganz ohne Aluminiumsalze vor unerwünschter Geruchsbildung und unterstützt die natürliche, schweißregulierende Funktion der Haut.

Immer griffbereit: FRESH hand balm pocket sorgt für gepflegte Hände nach Sonne, Salz oder langer Reise. Wertvolle Pflanzenöle machen die Haut spürbar geschmeidiger und hinterlassen ein gepflegtes Hautgefühl.

Unerlässlich im Sommer: FRESH sunscreen pocket. Die Sonnencreme für den Körper schützt dank mineralischem Zinkoxid sofort und zuverlässig vor UVA- und UVB-Strahlung. Gleichzeitig pflegen, beruhigen und regenerieren wirkstarke Pflanzenöle und -extrakte die Haut bereits während des Sonnenbads. In handlicher Größe ist sie perfekt für Strandtasche, Wanderrucksack oder Handgepäck geeignet.

Ergänzt wird die Sommerpflege durch den FRESH lip balm nude SPF 15, der empfindliche Lippen mit Pflege und Sonnenschutz versorgt. Mineralisches Zinkoxid als Breitband-UV-Filter schützt zuverlässig vor Sonnenschäden und lichtbedingter Hautalterung. Der dezente Nude-Ton verleiht den Lippen ein natürliches Finish.

Good wipes only: FRESH stay fresh sorgt besonders an heißen Sommertagen für ein sicheres Frischegefühl. Der mikrobiomfreundliche Reinigungsschaum mit Wirkstoffen wie Hamamelis- und Baumwoll-Extrakt verwandelt trockenes Toilettenpapier im Handumdrehen in feuchtes. Es sorgt für ein frisches, sauberes Gefühl – jederzeit und überall.

Gesichtspflege als Teil der Reisepflege

Keine Kompromisse in der Gesichtspflege auf Reisen

Damit unterwegs nicht auf die gewohnte Skincare-Routine verzichtet werden muss, bietet das FRESH sample set face – wahlweise in den Versionen light, medium oder rich – die ideale Lösung zum raschen Einpacken: es enthält die RINGANA Essentials FRESH cleanser und toner, FRESH creams und FRESH serums, für normale, trockene oder ölige Haut im Kennenlernformat in kompakten Größen, perfekt auf Reisen.

Reisepflege für jeden Sommertrip

Die praktischen Größen sparen Platz, passen in jede Tasche und machen es einfach, auch unterwegs auf frische, nachhaltige Pflege zu setzen. So wird jeder Sommertrip nicht nur zum Abenteuer, sondern auch zur Wohlfühlreise für die Haut.

FRESH deodorant pocket, 50ml, €12,60

FRESH hand balm pocket, 50ml, €11,40

FRESH sunscreen pocket, 50ml, €16,30

FRESH lip balm nude SPF 15, 10ml, €15,30

FRESH stay fresh, 50ml, €11,20

FRESH sample set face light, medium oder rich: 4 Samples (FRESH cleanser, FRESH tonic, FRESH cream und FRESH serum) in Kennenlerngröße, ab €26,60

Bild RINGANA – Wirkstarke Pflanzenöle und -extrakte pflegen, beruhigen und regenerieren die Haut.

Quelle marco.agency für RINGANA