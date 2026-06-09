Frauen in Führungspositionen müssen sich ihren Platz oft noch erkämpfen

Jülich, Juni 2026. Frauen in Führungspositionen gewinnen zunehmend an Bedeutung. Auch in der Gründerszene steigt ihr Anteil kontinuierlich. Im Jahr 2023 wurden fast 45 Prozent aller Unternehmensgründungen in Deutschland von Frauen gestartet. Dennoch bleibt die Wahrnehmung ihrer Kompetenz häufig hinter diesen Zahlen zurück.

„Männer dominieren weiterhin die Gründerlandschaft – nicht nur in der Anzahl, sondern auch in der Art und Weise, wie ihre Entscheidungen und Fähigkeiten von anderen wahrgenommen werden“, sagt Melanie Schneppershoff Gründerin des Fashion-Onlineshops mamell. Aus eigener Erfahrung kennt sie die Herausforderungen, denen viele Unternehmerinnen begegnen.

Frauen in Führungspositionen werden oft anders wahrgenommen

Obwohl immer mehr Frauen Unternehmen gründen, erleben viele von ihnen ähnliche Hürden wie im Alltag. Auch Melanie Schneppershoff macht diese Erfahrungen regelmäßig.

„Was mir besonders oft auffällt, ist der Mangel an Respekt gegenüber weiblicher Entscheidungsgewalt. Frauen werden häufig noch immer nicht mit der gleichen Selbstverständlichkeit wahrgenommen wie Männer“, erklärt die Unternehmerin.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann führt sie ein Unternehmen. Die alleinige Geschäftsführung liegt jedoch bei ihr. Trotzdem richten Händler und Geschäftspartner ihre Aufmerksamkeit häufig zuerst an ihren Mann.

„Bei Terminen konzentriert sich die Kommunikation oft unbewusst auf meinen Mann. Es herrscht die Annahme, dass sie zunächst ihn überzeugen müssen, um meine Zustimmung zu erhalten“, berichtet Schneppershoff.

Dadurch entsteht eine unterschwellige Hierarchie. Während Männer ihre Kompetenz oft automatisch zugesprochen bekommen, müssen Frauen in Führungspositionen ihre Führungsstärke immer wieder neu beweisen.

Frauen in Führungspositionen kämpfen gegen Vorurteile

Neben fehlender Anerkennung spielen auch Vorurteile eine wichtige Rolle. Viele dieser Denkmuster sind tief in der Gesellschaft verankert und beeinflussen noch heute den Umgang mit Frauen im Berufsleben.

Besonders problematisch ist die Sexualisierung der Frauenrolle. Melanie Schneppershoff spricht dieses Thema offen an.

„Begriffe wie Mäuschen oder Liebes in Verhandlungen sind kein Kompliment. Sie dienen vielmehr dazu, meine Position abzuwerten. Wenn mein Gegenüber mich so nennt, weiß ich sofort, dass keine Kommunikation auf Augenhöhe stattfindet“, sagt die Geschäftsführerin.

Aus ihrer Sicht müssen solche Verhaltensweisen besonders im beruflichen Umfeld konsequent hinterfragt werden.

Rollenbilder beeinflussen Frauen in Führungspositionen

Viele Frauen werden bereits vor einem Gespräch in bestimmte Rollen eingeordnet. Das betrifft auch Eigenschaften, die eigentlich als Stärke gelten sollten.

Empathie beispielsweise sorgt häufig für ein positives Arbeitsklima. Dennoch wird sie in Verhandlungen oft fälschlicherweise als Schwäche interpretiert.

„Nur weil ich meinem Gegenüber Verständnis entgegenbringe, bedeutet das nicht, dass ich meinen Standpunkt weniger konsequent vertrete“, betont Melanie Schneppershoff.

Gleichzeitig sieht sie in Empathie einen wichtigen Erfolgsfaktor. Mehr Verständnis könne dazu beitragen, Verhandlungen sachlicher und entspannter zu gestalten.

Warum Respekt und Gleichberechtigung wichtig sind

Für einen nachhaltigen Wandel braucht es mehr als nur steigende Gründerinnenzahlen. Ebenso wichtig sind Respekt, Anerkennung und gleiche Chancen.

Alte Rollenbilder wirken noch immer nach. Deshalb müssen Unternehmen und Gesellschaft bestehende Denkmuster hinterfragen. Nur so können Frauen aufgrund ihrer Fähigkeiten und Leistungen bewertet werden.

Darüber hinaus profitieren Organisationen von vielfältigen Perspektiven. Unterschiedliche Erfahrungen fördern neue Ideen und stärken die Innovationskraft.

Mehr Sichtbarkeit für Frauen in Führungspositionen

Trotz bestehender Herausforderungen entwickelt sich die Situation positiv. Immer mehr Frauen gründen Unternehmen und übernehmen Verantwortung. Dadurch wächst auch die Sichtbarkeit von Female Leadership.

„Wir brauchen eine Gesellschaft, in der Frauen für ihre Kompetenz und ihre Entscheidungskraft respektiert werden – egal, ob im Business oder im Alltag“, sagt Melanie Schneppershoff.

Die Unternehmerin blickt dennoch optimistisch in die Zukunft. Ihrer Ansicht nach ist es nur eine Frage der Zeit, bis überholte Vorurteile weiter an Bedeutung verlieren.

Female Leadership stärkt Innovation und Unternehmertum

Abschließend möchte Melanie Schneppershoff andere Frauen ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen.

„Jede Frau, die mit gutem Beispiel vorangeht, legt einen weiteren Grundstein für die kommenden Generationen. So entstehen mehr Gleichberechtigung, mehr Anerkennung und mehr Chancen für Frauen im Business. Traut euch deshalb, euren Träumen zu folgen.“

Mit jeder Gründerin, die Verantwortung übernimmt, wächst die Vielfalt in der Wirtschaft. Zugleich entstehen neue Perspektiven, die Innovationen fördern und die Gesellschaft nachhaltig stärken.

Bildcredits:mamell

Quelle Borgmeier Media Gruppe GmbH