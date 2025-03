1. Bundesliga: St. Pauli schlägt Hoffenheim

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Der FC St. Pauli hat sich am 26. Spieltag der 1. Bundesliga in einem hart umkämpften Duell im Millerntor-Stadion knapp mit 1:0 gegen die TSG Hoffenheim durchgesetzt. In einer Partie, in der beide Seiten wiederholt Chancen kreierten und zahlreiche taktische Wechsel vorgenommen wurden, entschied ein präziser Abschluss über das Endergebnis.

Nachdem sich das Spiel durch intensive Zweikämpfe und wechselnde Phasen der Offensiv- sowie Defensivarbeit auszeichnete, gelang es St. Pauli, durch einen wohl platzierten Treffer von Noah Weißhaupt in der 51. Minute den entscheidenden Impuls zu setzen. Trotz mehrerer Gelegenheiten auf beiden Seiten behielt der Gastgeber die Nerven und ließ sich nicht von den Druckversuchen der Gäste aus der Ruhe bringen. Für die Hamburger Mannschaft, die in dieser Saison auf jeden Punkt angewiesen ist, ist der Sieg ein wichtiges Signal im Kampf um den Klassenerhalt.



Foto: Noah Weißhaupt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

