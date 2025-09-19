Freitag, September 19, 2025
1. Bundesliga: Stuttgart feiert Sieg gegen St. Pauli

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) – Im Freitagabendspiel des vierten Bundesliga-Spieltags hat der VfB Stuttgart 2:0 gegen den FC St. Pauli gewonnen.

In der ersten Halbzeit brachte Ermedin Demirovic die Stuttgarter in der 43. Minute in Führung, als er nach einem Pass von Chema Andrés zwei Gegenspieler ausspielte und den Ball aus einem schwierigen Winkel unter die Latte setzte. Die Gäste aus St. Pauli hatten unterdessen keine nennenswerten Chancen und mussten sich in der Defensive behaupten.

Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Bilal El Khannouss für den VfB auf 2:0. Nach einer flachen Hereingabe von Leweling legte Demirovic den Ball für El Khannouss ab, der aus zwölf Metern flach ins rechte Eck traf. Der FC St. Pauli bemühte sich daraufhin, ins Spiel zurückzukommen, und hätte den Anschlusstreffer auch durchaus verdient gehabt. Am Ende fehlte den Gästen aber die Durchschlagskraft.

Für die Stuttgarter geht es am Donnerstag in der Europa League gegen Celta Vigo weiter, die Hamburger sind nächste Woche Samstag gegen Leverkusen gefordert.


Foto: Tiago Tomás (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

