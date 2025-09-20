Samstag, September 20, 2025
190. Oktoberfest eröffnet

München (dts Nachrichtenagentur) – Das 190. Oktoberfest ist offiziell eröffnet. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) benötigte am Samstagmittag um Punkt 12 Uhr wie im letzten Jahr routiniert zwei Schläge, um das erste Bierfass anzuzapfen.

Es war das zehnte Mal, dass Reiter diese Aufgabe übernahm. Anschließend sprach er die traditionellen Worte „O`zapft is! Auf eine friedliche Wiesn!“ Und ebenfalls wie es die Tradition verlangt, bekam der amtierende Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die erste Maß überreicht. „Wir haben so schwere Zeiten, wie nehmen uns jetzt einmal währen der Wiesn eine Auszeit von den Krisen und feiern mal richtig“, sagte Söder beim Fassanstich.

Das größte Volksfest der Welt dauert 16 Tage, vom 20. September bis 5. Oktober. Rund sechs Millionen Gäste aus aller Welt werden erwartet.


Foto: Oktoberfest (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

