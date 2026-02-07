Sonntag, Februar 8, 2026
2. Bundesliga: Darmstadt nach Sieg gegen Kaiserslautern vorne

Darmstadt (dts Nachrichtenagentur) – In der Samstagabendpartie das 21. Zweitligaspieltags hat Darmstadt 98 gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 4:0 gewonnen. Die Lilien sind damit neuer Spitzenreiter der Tabelle.

Von Beginn an dominierten die Gastgeber das Geschehen und zeigten eine beeindruckende Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit, in der sie mit 3:0 in Führung gingen. Darmstadt war von der ersten Minute an energisch und setzte den FCK früh unter Druck. In der 5. Spielminute erzielte Fraser Hornby das erste Tor, nachdem er einen schnell ausgeführten Angriff der Lilien eiskalt verwertete. Nur wenig später, in der 9. Minute, hatte Darmstadt bereits einen Elfmeter, als Luca Marseiler im Strafraum von Paul Joly gefoult wurde. Dieser Strafstoß wurde jedoch nicht verwandelt, da Krahl den Ball souverän parierte. Doch Darmstadt ließ sich nicht beirren und ging in der 29. Minute mit 2:0 in Führung. Ein langer Ball von Richter fand Lakenmacher, der das Tor mit einem präzisen Schuss unter die Latte erzielte.

Kaiserslautern konnte in der ersten Halbzeit wenig gegen die Überlegenheit der Hausherren ausrichten. Zwar versuchten die Roten Teufel, sich ins Spiel zu kämpfen, doch ihre Angriffe waren zu harmlos und ohne echte Durchschlagskraft. Darmstadt nutzte hingegen die sich bietenden Gelegenheiten konsequent. In der 45. Minute fiel das dritte Tor, als Kai Klefisch nach einem abgefälschten Eckball völlig unbedrängt zum Kopfball kam und den Ball in die linke untere Ecke platzierte.

Nach der Pause versuchten die Gäste aus Kaiserslautern, das Spiel zu öffnen, wechselten offensiver, doch ohne Erfolg. In der 52. Minute hatte Darmstadt erneut eine gute Chance, als Hornby einen prächtigen Pass von Marseiler erhielt und aus spitzem Winkel an Torwart Krahl scheiterte. Auch wenn Kaiserslautern versuchte, das Tempo zu erhöhen, waren die Darmstädter weiterhin die gefährlichere Mannschaft. In der 90. Spielminute sorgte Luca Marseiler mit seinem Treffer zum 4:0 für den endgültigen K.O. für den FCK. Ein Missverständnis in der Abwehr der Gäste ermöglichte Marseiler, den Ball über den herauslaufenden Keeper Krahl ins Tor zu schieben.

Kaiserslautern konnte trotz einiger Versuche keine wirkliche Gefahr ausstrahlen. Die individuellen Fehler, gepaart mit der Harmlosigkeit im Angriff, verhinderten einen möglichen Punktgewinn. Besonders auffällig war die schwache Chancenverwertung der Lauterer, während Darmstadt fast jede Gelegenheit nutzte. Der Sieg der Lilien war verdient und stärkt ihre Ambitionen, in der Liga oben mitzuspielen. Kaiserslautern hingegen hat sich mit dieser Niederlage aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet und muss nun gegen Fürth versuchen, Schaden zu begrenzen.

Darmstadt, das durch die souveräne Leistung und die Resultate an diesem Spieltag die Tabellenführung übernahm, muss nun nach Braunschweig reisen. Die Lilien setzen ihre beeindruckende Serie fort und zeigen eine bemerkenswerte Reife und Durchschlagskraft.


Foto: Kai Klefisch (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

