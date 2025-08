2. Bundesliga: Darmstadt siegt souverän gegen Bochum

Darmstadt (dts Nachrichtenagentur) – Der SV Darmstadt 98 hat sich im ersten Spiel der neuen Zweitliga-Saison gegen den VfL Bochum mit 4:1 durchgesetzt.

Die Gastgeber zeigten von Beginn an eine starke Leistung und gingen bereits in der 5. Minute durch Isac Lidberg in Führung. Bochum gelang in der 34. Minute der Ausgleich durch Moritz Broschinski, doch kurz vor der Halbzeitpause stellte Lidberg mit seinem zweiten Treffer die Führung für Darmstadt wieder her.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Lidberg direkt nach Wiederanpfiff auf 3:1, nachdem er einen Abpraller verwertete. Aleksandar Vukotic sorgte in der 56. Minute nach einer Ecke für den 4:1-Endstand. Trotz Bemühungen der Gäste, das Spiel zu drehen, blieb Darmstadt souverän und ließ kaum Chancen zu. Der VfL zeigte sich defensiv anfällig, was die beiden Standard-Gegentore nach der Pause verdeutlichten.

Bochum hatte zwar mehr Ballbesitz, konnte daraus jedoch keinen Vorteil ziehen. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt präsentierte sich in guter Form und belohnte sich mit einem verdienten Sieg zum Saisonauftakt.

Die weiteren Ergebnisse des Nachmittags: SV Elversberg – 1. FC Nürnberg 1:0, SC Paderborn – Holstein Kiel 2:1 und Karlsruher SC – Preußen Münster 3:2.



Foto: Mats Pannewig (VfL Bochum) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts