2. Bundesliga: Darmstadt und Bielefeld unentschieden

Darmstadt (dts Nachrichtenagentur) – In der Samstagabendpartie des 11. Zweitligaspieltags haben sich Darmstadt 98 und Arminia Bielefeld am Samstagabend mit einem 2:2 unentschieden getrennt. Darmstadt rückt mit dem Punkt auf Platz vier der Tabelle, Bielefeld fällt auf Rang zehn. In der unterhaltsamen Partie kontrollierten die Lilien das Spiel über weite Strecken, Bielefeld zeigte aber Moral und erkämpfte sich spät einen Punkt.

Die Hausherren erwischten den perfekten Start: Bereits in der 4. Minute brachte Fraser Hornby Darmstadt nach einer Ecke aus kurzer Distanz mit 1:0 in Führung. Auch danach bestimmten die Lilien das Geschehen, ließen aber mehrere gute Chancen liegen. Bielefeld fand offensiv zunächst kaum statt, nutzte dann aber eine der wenigen Gelegenheiten eiskalt: Noah Sarenren Bazee traf in der 28. Minute nach einem Einwurf und schöner Drehung zum überraschenden 1:1-Ausgleich.

Die Antwort der Südhessen ließ nicht lange auf sich warten. Nur fünf Minuten später schlug Isac Lidberg zu: Nach einem weiten Abschlag von Torhüter Marcel Schuhen setzte sich der Schwede stark durch und vollendete mit einem sehenswerten Schuss in den rechten Winkel zum 2:1 (33.). Bis zur Pause blieb Darmstadt das überlegene Team, verpasste aber eine höhere Führung.

Nach dem Seitenwechsel verflachte das Spiel deutlich, Darmstadt wollte die Führung verwalten und verpasste die Vorentscheidung. So kam Arminia in der Schlussphase wieder besser ins Spiel – und belohnte sich schließlich: In der 73. Minute traf Maximilian Großer nach einem Angriff über die rechte Seite zum 2:2-Ausgleich.



Foto: Fraser Hornby am 29.10.2025, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts