2. Bundesliga: Dresden gibt Rote Laterne an Fürth weiter

Dresden (dts Nachrichtenagentur) – Dynamo Dresden hat zum Rückrundenauftakt der 2. Fußball-Bundesliga das Kellerduell gegen die SpVgg Greuther Fürth mit 2:0 gewonnen.

Die Dresdner gingen in der 35. Minute durch einen Kopfball von Neuzugang Thomas Keller in Führung. Keller, der im Winter von Heidenheim zu Dynamo wechselte, nutzte eine präzise Ecke von Rossipal, um den Ball aus kurzer Distanz ins Netz zu befördern.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Jakob Lemmer in der 49. Minute auf 2:0. Nach einem Ballgewinn von Pauli im rechten Halbfeld schloss Lemmer aus der Distanz ab und platzierte den Ball flach neben den linken Innenpfosten. Fürths Torhüter Schlieck war dabei nicht ganz schuldlos. Trotz einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es bei diesem Ergebnis, da Fürth keine entscheidenden Akzente setzen konnte.

Dynamo Dresden konnte mit diesem Sieg die Rote Laterne an die Fürther abgeben und hofft auf eine Trendwende in der laufenden Saison.

Die weiteren Ergebnisse des Nachmittags: 1. FC Nürnberg – SV Elversberg 3:2 und Preußen Münster – Karlsruher SC 0:2.



Foto: Branimir Hrgota (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts