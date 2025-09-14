2. Bundesliga: Elversberg erkämpft Remis gegen Dresden

Elversberg (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des fünften Spieltags der 2. Bundesliga haben sich die SV 07 Elversberg und Dynamo Dresden 2:2 getrennt.

Die Partie begann rasant: Bereits nach drei Minuten brachte Christoph Daferner die Gäste nach einem Konter in Führung, nur sechs Minuten später sorgte aber Younes Ebnoutalib nach einem Freistoß für den frühen Ausgleich. Im Anschluss folgten gute Chancen auf beiden Seiten, wobei die Dresdner in der 39. Minute durch einen Treffer von Jakob Lemmer erneut in Führung gehen konnten.

Nach dem Seitenwechsel agierten die Sachsen zunächst passiver, wobei die Hausherren auf den erneuten Ausgleich drängten. Die Defensive der Gäste hielt auch bis zur 90. Minute, aber in der Nachspielzeit sorgte dann Ebnoutalib doch noch für den verdienten Treffer. Danach blieb es bei der Punkteteilung.

Durch das Unentschieden rutschen die Saarländer auf den fünften Tabellenplatz ab, während die SGD auf dem 15. Rang festsitzt. Für Elversberg geht es am kommenden Samstag in Braunschweig weiter, Dynamo ist am Tag darauf gegen Hannover gefordert.

Die weiteren Ergebnisse von Sonntagnachmittag: Preußen Münster – Fortuna Düsseldorf 1:2, SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Kaiserslautern 0:3.



