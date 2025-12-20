Samstag, Dezember 20, 2025
spot_img
StartNachrichten2. Bundesliga: Fortuna gewinnt Kellerduell gegen Fürth
Nachrichten

2. Bundesliga: Fortuna gewinnt Kellerduell gegen Fürth

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – Fortuna Düsseldorf hat im letzten Spiel der Zweitliga-Hinrunde einen knappen 2:1-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth errungen.

Die Partie begann mit einer frühen Führung für die Gastgeber, als Cedric Itten in der 24. Minute nach einer Vorlage von Florent Muslija traf. Düsseldorf dominierte die erste Halbzeit und ging mit einem verdienten 1:0 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Florent Muslija in der 65. Minute durch einen direkten Eckball auf 2:0. Greuther Fürth kämpfte sich jedoch zurück ins Spiel und verkürzte in der 86. Minute durch einen von Noel Futkeu verwandelten Foulelfmeter auf 1:2. Trotz weiterer Bemühungen gelang es den Gästen nicht, den Ausgleich zu erzielen.

Mit diesem Erfolg zieht Düsseldorf in der Tabelle an Fürth vorbei. Die SpVgg überwintert auf einem direkten Abstiegsplatz.

Die weiteren Ergebnisse des Nachmittags: VfL Bochum – Karlsruher SC 2:2 und 1. FC Kaiserslautern – 1. FC Magdeburg 2:3.


Foto: Noel Futkeu (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
VfL Wolfsburg befördert Daniel Bauer zum Cheftrainer
Nächster Artikel
1. Bundesliga: Freiburg gewinnt turbulent in Wolfsburg
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing