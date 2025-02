2. Bundesliga: HSV gewinnt in Münster

Münster (dts Nachrichtenagentur) – Zum Auftakt des 21. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV bei Preußen Münster mit 2:1 gewonnen. In der Tabelle klettert der HSV damit vorerst wieder auf Platz eins, Münster bleibt auf Rang 15.

Der Treffer von Lukas Frenkert in der 24. Minute hatte die Preußen sogar zunächst in Führung gebracht, für den HSV glich Davie Selke in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+3) aus und erzielte auch noch den Siegtreffer kurz vor Schluss per Elfmeter (90.+4) – die Partie war gedreht.

In der anderen Freitagabendpartie gewann Greuther Fürth gegen Jahn Regensburg ebenfalls mit 2:1. Fürth klettert damit auf Rang elf, Regensburg bleibt auf dem 18. und damit letzten Tabellenplatz.



Foto: HSV-Fans (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts