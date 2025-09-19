2. Bundesliga: Kaiserslautern schlägt Münster deutlich

Kaiserslautern (dts Nachrichtenagentur) – Zum Auftakt des sechsten Spieltags der 2. Bundesliga hat der 1. FC Kaiserslautern 4:1 gegen Preußen Münster gewonnen.

Die Roten Teufel starteten energisch und gingen bereits in der 7. Minute durch Ivan Prtajin in Führung. Prtajin, der insgesamt drei Tore erzielte, war der herausragende Akteur der Partie. Naatan Skyttä erhöhte in der 17. Minute auf 2:0, bevor Prtajin in der 24. Minute erneut traf.

In der zweiten Halbzeit versuchte Münster, das Spiel zu drehen, doch die Abwehr von Kaiserslautern stand weitgehend sicher. Die Gäste konnten durch Joker Oscar Vilhelmsson zwar in der 50. Minute verkürzen, doch Prtajin stellte mit seinem dritten Treffer in der 64. Minute den alten Abstand wieder her. Dabei blieb es dann auch bis zum Ende.

Durch den Sieg rücken die Pfälzer vorerst an die Tabellenspitze, während die Münsteraner auf den zehnten Rang abrutschen. Für Kaiserslautern geht es nächste Woche Samstag in Paderborn weiter, Münster ist am Tag darauf gegen Braunschweig gefordert.

Die Parallelbegegnung am Freitagabend zwischen Arminia Bielefeld und der SpVgg Greuther Fürth endete 1:3.



Foto: Spieler des 1. FC Kaiserslautern (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts