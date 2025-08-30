Sonntag, August 31, 2025
2. Bundesliga: Kampfbetontes Remis zwischen Düsseldorf und KSC

Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – Am vierten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf zuhause gegen den Karlsruher SC mit 0:0 unentschieden gespielt.

In einer von Beginn an umkämpften Begegnung waren Chancen wahrlich Mangelware. Erst in der 28. Minute wurde es mal brenzlig: Muslija flankte auf Lunddal und der köpfte knapp rechts neben das Gehäuse.

Direkt in der 30. Minute legte Muslija diesmal für Appelkamp auf und der Angreifer zielte etwas zu weit rechts. Damit hatte die Fortuna zur Pause etwas mehr fürs Spiel getan, das 0:0 war aber dennoch gerechtfertigt.

In Durchgang zwei mussten sich die Zuschauer erneut lange gedulden bis zur ersten Möglichkeit: In der 69. Minute flankte Muslija auf Appelkamp und dessen Kopfball entschärfte Bernat noch auf der Linie. Ansonsten war die Partie aber wirklich kein Augenschmaus und endete insgesamt folgerichtig ohne Tore. Gerade von Karlsruhe kam über 90 Minuten offensiv fast nichts.


Foto: Matthias Zimmermann (Fortuna Düsseldorf) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

