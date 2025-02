2. Bundesliga: Köln und Düsseldorf unentschieden

Köln (dts Nachrichtenagentur) – Im Kampf um die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln am 23. Spieltag wichtige Punkte liegen lassen. Die Geißböcke kamen am Sonntagnachmittag gegen Fortuna Düsseldorf nicht über ein 1:1 hinaus und müssen sich deswegen mit Platz zwei begnügen.

Köln hatte im Rheinderby von Beginn an die Initiative übernommen und das Spiel kontrolliert, die Fortuna-Defensive verteidigte aber aufmerksam, und es dauerte bis zur 67. Minute, dass der nun völlig frei stehende Florian Kainz nach Vorarbeit von Linton Maina punkten konnte.

Nach dem Treffer zogen sich die Gastgeber zunehmend zurück, verwalteten die Führung und lauerten auf Konter. Düsseldorf, bis dahin offensiv kaum in Erscheinung getreten, erhöhte den Druck. Eine große Gelegenheit zum Ausgleich vergab Vincent Vermeij in der 84. Minute, als er den Ball aus kurzer Distanz an die Latte setzte.

Die Schlüsselszene folgte wenige Minuten später: In der 87. Minute leistete sich Kölns Innenverteidiger Joël Schmied ein Handspiel im eigenen Strafraum. Nach einer Flanke von links sprang ihm der Ball unkontrolliert an die Hand – Schiedsrichter Michael Bacher zeigte sofort auf den Punkt. Isak Jóhannesson übernahm die Verantwortung und verwandelte den fälligen Elfmeter eiskalt zum 1:1-Ausgleich (90. Minute). FC-Keeper Schwäbe hatte sich für die falsche Ecke entschieden.

Die weiteren Ergebnisse vom Sonntag: Darmstadt – Schalke 2:0 und Fürth – Braunschweig 3:0.



