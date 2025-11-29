Samstag, November 29, 2025
Nachrichten

2. Bundesliga: Magdeburg gewinnt gegen Nürnberg

Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) – Am 14. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Magdeburg gegen den 1. FC Nürnberg 3:0 gewonnen. In der Tabelle bleibt Magdeburg trotzdem auf dem 18. und letzten Tabellenplatz, Nürnberg bleibt auf Rang neun.

Die Partie war lange Zeit sehr zäh, nach einer halben Stunde gab es den ersten vernünftigen Abschluss durch Nürnbergs Finn Becker, der aber noch solide von Magdeburgs Keeper Dominik Reimann pariert wurde.

In der zweiten Halbzeit drehten die Gastgeber dann deutlich auf und hatte auch mehr Chancen, der Treffer durch Mateusz Zukowski in der 73. Minute war hochverdient.

In der Schlussphase sah es schon so aus, als ob Magdeburg die Führung locker über die Zeit bringen wollte, insbesondere nachdem Nürnbergs Rafael Lubach in der 76. mit Gelb-Rot vom Platz musste.

Dann gab es noch drei Treffer drauf: Zuerst bugsierte Mateusz Zukowski einen zugspielten Querpass nur noch über die Linie und war selbst fast überrascht, Maximilian Breunig legte in der zehnten und achtzehnten Minute der Nachspielzeit noch zwei dazu, von denen der letzte wegen Abseitsposition nicht anerkannt wurde.

Die Nachspielzeit war extra lang – wegen Pyro-Alarm von den Fantribünen war die Partie minutenlang unterbrochen gewesen.


Foto: 1. FC Magdeburg – 1. FC Nürnberg am 29.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

