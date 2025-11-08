Samstag, November 8, 2025
2. Bundesliga: Schalke gewinnt Topspiel – Arminia zerlegt KSC

Gelsenkirchen/Hannover/Bielefeld (dts Nachrichtenagentur) – Am 12. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga hat der FC Schalke 04 das Spitzenspiel gegen die SV Elversberg 1:0 gewonnen.

Die Knappen zeigten von Beginn an vor heimischer Kulisse eine konzentrierte Leistung und gingen in der 4. Minute durch Hasan Kurucay in Führung. Nach einer Kopfballablage von Moussa Sylla legte der Verteidiger den Ball ins linke untere Eck. Anschließend verteidigte der S04 weitgehend konsequent und erspielte sich immer wieder Chancen auf das 2:0, während die Saarländer über weite Strecken zu harmlos waren.

Hannover 96 unterlag dem SV Darmstadt 98 derweil 2:3. Aufseiten der Lilien traf Killian Corredor doppelt, Ime Okon und Kolja Oudenne waren für Hannover erfolgreich. In der Nachspielzeit setzte Hiroki Akiyama dann den Schlusspunkt für die Südhessen, die in der Tabelle an 96 vorbeiziehen.

Im dritten Spiel des Nachmittags fertigte Arminia Bielefeld den Karlsruher SC mit 4:0 deutlich ab. Joel Grodowski eröffnete den Torreigen erst kurz vor der Pause per Elfmeter. Monju Momuluh und Noah Joel Sarenren Bazee sorgten dann im zweiten Durchgang schnell für klare Verhältnisse.


Foto: Hasan Kurucay (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

