2. Bundesliga: Schalke schlägt Düsseldorf – Remis in Münster

Düsseldorf/Münster (dts Nachrichtenagentur) – Der FC Schalke 04 hat am Freitagabend sein Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf mit 2:0 für sich entschieden, während Hannover 96 bei Preußen Münster trotz Zwei-Tore-Führung nur ein 2:2 erreicht hat.

In Düsseldorf hatte Schalke die Partie kurz vor der Pause durch einen verwandelten Strafstoß von Kenan Karaman (45.+2) geöffnet. Der Tabellenführer tat sich lange schwer, profitierte nach dem Seitenwechsel aber zusätzlich von der Düsseldorfer Unterzahl. In der Schlussphase sorgte Vitalie Becker (81.) nach einem schnellen Angriff für die Entscheidung. Düsseldorf spielte zwar engagiert, brachte in Unterzahl jedoch keinen Treffer zustande und kassierte die nächste Heimpleite.

In Münster sah Hannover lange wie der sichere Sieger aus. Die Niedersachsen hatten ihre Überlegenheit zunächst in Tore umgemünzt: Daisuke Yokota (73.) erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 2:0, nachdem Benjamin Källmann in der 41. Minute die Führung gebracht hatte. Münster kam jedoch mit großer Moral zurück. Zunächst verwandelte Oliver Batista-Meier (90.+1) einen Strafstoß, bevor Zidan Sertdemir (90.+6) mit einem Schuss aus kurzer Distanz den Ausgleich erzielte. Hannover brachte den Vorsprung nicht über die Zeit und musste sich am Ende mit einem Punkt begnügen.

Beide Begegnungen boten viele spielerische Wendungen – doch während Schalke seine Tabellenführung festigte, verpasste Hannover einen wichtigen Auswärtssieg.


Foto: Kenan Karaman (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

