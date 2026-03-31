Rollentausch mit Alexander Schütz?

Gründer sitzt plötzlich auf Investorenstuhl

2 Minuten 2 Millionen am 31 März um 20 15 Uhr auf JOYN und PULS 4

Beim Pitch von Easy Reitsporen ist alles anders: Alexander Schütz verlässt das Studio und der Gründer wird erstmals selbst auf den Investorenstuhl gebeten. Außerdem: Evrvest bringt mit ihrer Trainingsweste die Investor:innen ins Schwitzen.

Eine echte Premiere liefert Egon Wolf aus Weiz Steiermark: Er ist der erste Start Up Gründer, der bei 2 Minuten 2 Millionen selbst auf den Investorenstuhl gebeten wird. Zuvor sorgt er mit seinen Easy Reitsporen für einen außergewöhnlichen Auftritt, inklusive Pferd Olaf im Studio. Präsentiert wird eine weltweit einzigartige, patentierte Innovation: Sporen, die direkt im Stiefelabsatz fixiert werden, ganz ohne Bügel oder Lederriemen. Sie halten zuverlässig, lösen sich jedoch automatisch im Notfall, etwa wenn man hängen bleibt. Entwickelt wurde das System nach einem Unfall im Reitsport, mit dem Ziel, diesen künftig sicherer zu machen. Doch der tierische Besuch bleibt nicht ohne Folgen: Investor Alexander Schütz ist bei dem Pitch gezwungen das Studio zu verlassen. Kurzerhand wechselt Egon Wolf die Seiten und nimmt selbst auf dem Investorenstuhl Platz – was steckt hinter diesem ungewöhnlichen Rollentausch?

Bewegung im Studio mit Evrvest

Mit Evrvest aus Feldkirch Vorarlberg kommt Bewegung ins Studio. Die Gründer Fabian Lutz und Max Schnetzer, beide Kraft und Ausdauersportler, präsentieren eine ergonomische, modulare Trainingsweste, die sich individuell an den Körper anpasst und auch dynamische Bewegungen erlaubt – getestet unter realen Bedingungen mit Athlet:innen.

„Sehr sportlich“, urteilt Eveline Steinberger und probiert die 10 Kilogramm Weste gleich selbst aus. Auch Vorarlberger Investor Mathias Muther stellt sich dem Praxis Test. Doch trägt die Innovation auch ein Investment?

Weitere Start Ups aus Wien

Außerdem mit dabei: zwei Start Ups aus Wien. Vilavit entwickelt innovative Präparate zur Förderung der weiblichen und männlichen Fruchtbarkeit. MyHomeRoast bringt mit dem ersten vollautomatischen Haushaltsröster für Kaffee, Kakao und Nüsse die Rösterei nach Hause.

Sendetermin

2 Minuten 2 Millionen immer dienstags um 20 15 Uhr auf JOYN und PULS 4

Bild Easy Reitsporen 2 Minuten 2 Millionen Bildrechte/Fotograf: PULS 4 Gerry Frank

Quelle ProSiebenSat.1 PULS 4