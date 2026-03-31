Wenn jede Sekunde zählt: Easy Exit Card erweitert die Notfallaustattung im Auto 

Ein Unfall, verriegelte Türen, blockierter Gurt – im Ernstfall entscheiden wenige Sekunden darüber, ob man sich selbst oder anderen helfen kann. Viele kennen den Nothammer im Zug oder irgendwo im Bus, aber im eigenen Auto? Oft liegt gar nichts bereit oder das Werkzeug ist gerade nicht greifbar. Genau diese Lücke wollen Bernd Lüke, Stephan Pannhorst und Sylvain Victor schließen.

Die Idee hinter der Easy Exit Card

Die drei Gründer kennen sich seit vielen Jahren aus gemeinsamen beruflichen Stationen und arbeiten seit 2005 zusammen. Gemeinsam entstand in diesem Umfeld die Idee zu einem Rettungswerkzeug, das so kompakt sein sollte wie eine Bankkarte – und trotzdem die Funktion eines Nothammers übernimmt. Das Ergebnis: die Easy Exit Card, ein Notfalltool im Kreditkartenformat, das in die Mittelkonsole oder hinter die Sonnenblende passt und im Ernstfall Leben retten kann.

So funktioniert das Rettungswerkzeug im Kreditkartenformat

Die Easy Exit Card ist eine Kunststoffkarte im Bankkartenformat, die zur Selbstrettung und zur Rettung anderer aus verschlossenen Fahrzeugen entwickelt wurde. Die Karte wird im Notfall zwischen PKW-Seitenscheibe und Dichtung gesteckt, im 45°-Winkel gespannt und losgelassen. Die aufgeladene Energie wird über einen Hartmetall-Dorn punktgenau auf die Scheibe übertragen – sie springt, und der Weg nach draußen (oder hinein) ist frei. Der entscheidende Vorteil: Beim Auslösen besteht kein direkter Kontakt mit dem Wirkmechanismus. Anders wie beim herkömmlichen Hammer, bleibt die Hand auf der sicheren Seite der Karte, der Abstand zur splitternden Scheibe ist größer, das Verletzungsrisiko geringer. Die glasfaserverstärkte Karte ist robust konstruiert und funktioniert sowohl an der oberen als auch an der unteren Fensterdichtung der Seitenscheiben. Ergänzt wird das Set durch eine Schutzhülle mit integriertem Gurtschneider, mit dem sich ein blockierter Sicherheitsgurt mit wenigen Bewegungen durchtrennen lässt.

Für wen die Easy Exit Card gedacht ist

Die Easy Exit Card ist für alle Verkehrsteilnehmer konzipiert – vom Autofahrer über Lkw- und Fahrradfahrer. Sie kommt sowohl im privaten Bereich, beispielsweise für Tierliebhaber zur Rettung aus überhitzten Fahrzeugen, als auch im beruflichen Umfeld zum Einsatz. Gleichzeitig ist sie interessant für Automobilhersteller, Autohäuser, Flottenbetreiber, Autoclubs und Werbeartikel-Anbieter, die ihren Kunden ein sinnvolles Sicherheitsprodukt an die Hand geben möchten. Die Karte ist so klein, dass sie in der Mittelkonsole oder hinter der Sonnenblende aufbewahrt werden kann – immer griffbereit, wenn sie gebraucht wird. Die Easy Exit Card ist ein Rettungswerkzeug, das aus technischer Expertise, Erfahrung im Kartenbereich und einem klaren Sicherheitsgedanken entstanden ist. Dass sich Bernd Lüke zusätzlich ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert und dort auch Leitungsaufgaben übernimmt, zeigt, wie nah das Thema Rettung und Vorsorge am Team dran ist.

Auftritt in der Höhle der Löwen

Mit der Easy Exit Card wagt das Trio den Schritt in die VOX Gründer-Show Höhle der Löwen. Vor laufenden Kameras zeigen sie, wie schnell ein ganz normales Alltagsszenario zur Falle werden kann: verriegelte Türen, blockierter Gurt, Wasser oder Rauch im Innenraum. Dann demonstrieren sie live, wie die Easy Exit Card im Kreditkartenformat eine PKW-Seitenscheibe in Sekunden springen lässt – ohne großen Kraftaufwand, von innen und außen, und mit mehr Abstand zur splitternden Scheibe als bei vielen klassischen Nothämmern.

Deal mit Ralf Dümmel

Die Löwen erkennen: Hier geht es nicht um ein Gimmick, sondern um ernsthafte Sicherheitsausrüstung, die man tatsächlich immer dabeihaben sollte. Besonders Ralf Dümmel ist von der Kombination aus technischer Lösung, Alltagstauglichkeit und dem klaren Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. Er entscheidet sich für einen Deal mit den Gründern, um die Easy Exit Card gemeinsam in den Handel zu bringen und sie allen Verkehrsteilnehmerin zugänglich zu machen und somit in möglichst vielen Fahrzeugen zu platzieren – vom privaten Pkw bis zur Firmenflotte.

„Wer einmal gesehen hat, wie schnell in einem Auto eine Situation kippen kann, vergisst das nicht. Verriegelte Türen, ein blockierter Gurt, Rauch oder Wasser im Fahrzeug – in solchen Momenten zählen nicht Minuten, sondern Sekunden. Da sucht niemand in Ruhe nach einem Nothammer, da muss eine Lösung da sein, die man sofort versteht und einsetzen kann. Genau deshalb haben wir die Easy Exit Card entwickelt: ein Rettungswerkzeug im Bankkartenformat, das man in der Mittelkonsole oder hinter der Sonnenblende immer bei sich trägt und im Ernstfall in wenigen Handgriffen einsetzen kann.

Uns war von Anfang an bewusst:

Dieses Produkt kann im Zweifel Menschen- und Tierleben retten. Darum haben wir alles auf einfache, sichere und intuitive Bedienung ausgerichtet: einstecken, spannen, loslassen – und die Seitenscheibe springt. In Kombination mit dem integrierten Gurtschneider in der Schutzhülle ist die Easy Exit Card für uns ein Stück Verantwortung, das jeder mit sich tragen sollte. Sie ist kein Gadget, sondern ein fester Bestandteil der Sicherheitsausstattung – in jedem Auto.“

Bernd Lueke, Sylvain Victor und Stephan Pannhorst, Gründer Easy Exit Card

„Bei der Easy Exit Card reden wir nicht über Komfort, sondern über Situationen, in denen es um Menschenleben gehen kann. Eine kleine Karte, so groß wie eine Bankkarte, die im Ernstfall dafür sorgt, dass ich aus einem Auto rauskomme oder jemanden von außen befreien kann – das hat mich sofort gepackt. Mir gefällt besonders, wie durchdacht die Easy Exit Card ist: kein großes Werkzeug, keine Hemmschwelle, kein komplizierter Mechanismus. Einstecken, spannen, loslassen – und die Scheibe springt. Das ist genau die Art Problemlöser, die ich unterstützen möchte. Ich wünsche mir, dass diese Karte in Zukunft in so vielen Fahrzeugen wie möglich liegt. Man nutzt sie hoffentlich nie – aber wenn doch, ist man unendlich froh, dass sie da ist und im besten Fall Menschenleben retten kann.“

Ralf Dümmel

Investor und Gesellschafter der DS Gruppe

Easy Exit Card ist unter www.easyexitcard.de ab 9,99 Euro und im Handel erhältlich.

Bild: Easy Exit Card S v.l.Bernd Lüke,Sylvain Victor,Stephan Pannhorst,Ralf Dümmel Bildcredits/Fotograf: RTL Bernd-Michael Maurer

Quelle Easy Exit Card / DS Unternehmensgruppe