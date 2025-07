64 Festnahmen im Umfeld des CSD in Berlin – 3 Polizisten verletzt

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Im Umfeld der Parade zum Christopher-Street-Day (CSD) in Berlin hat es 64 Festnahmen gegeben. Das teilte die Berliner Polizei in der Nacht mit.

Unter anderem sei es dabei um Beleidigung, Körperverletzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen gegangen. Drei Einsatzkräfte seien verletzt worden. Mutmaßlich wurden bei der Statistik auch Vorgänge im Zuge einer von Neonazis organisierten Gegendemo mitberücksichtigt.

Bei einem separat betrachteten linken Aufzug in Kreuzberg gab es weitere 57 Festnahmen. Hier unter anderem wegen Landfriedensbruchs, Tätlichen Angriffs sowie des Widerstands und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Dabei wurden 17 Einsatzkräfte verletzt.



Foto: Parade zum Christopher-Street-Day in Berlin am 26.07.2025, via dts Nachrichtenagentur

