Aquakallax: Der innovative Aquariumfilter: leistungsstark und platzsparend

Mehr Leistung bei weniger Platzbedarf – das hat sich Gründer Dennis Vietze auf die Fahnen geschrieben und sein Unternehmen Aquakallax gegründet. Der 44-jährige Münsterländer hat einen Aquariumfilter entwickelt, der mehr Filterleistung als herkömmliche Mattenfilter besitzt und dabei wesentlich weniger Platz benötigt – und das in unterschiedlichen Ausführungen für nahezu jede Aquariumgröße.

Mit seinem praktischen wie genialen Produkt überzeugte Dennis Investor Ralf Dümmel in der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ und darf sich nun über einen Deal mit dem Hamburger Unternehmer freuen.

Aquakallax

„Es gibt für kleine Aquarien eine Vielzahl von Filtern am Markt. Die sind klein, damit sie in kleinen Aquarien nicht zu viel Platz einnehmen. Was dabei aber auf der Strecke bleibt, ist die Filterleistung. Unsere Filter von Aquakallax haben die Leistung der großen Filter, benötigen aber nur den Platz der kleinen!“ Dennis Vietze Gründer von Aquakallax

Zwei Jahre lang tüftelte Dennis Vietze an seiner Erfindung. Seine „Konkav-HMF“ gehören zu den unter Aquarianer:innen beliebten „Hamburger Filtermatten“, die äußerst leistungsstark sind, aber viel Platz benötigen. Die Idee des findigen Gründers: Die Aquariumfilter von Aquakallax kommen in einer konkaven Form daher – so wird weniger Platz im Aquarium benötigt, und das trotz höherer Filterleistung. Denn ein weiterer wichtiger Vorteil des Filtersystems ist die Aquakallax-Spezialfiltermatte.

Diese ist mit genauestens berechneten Flüssigkeitskanälen ausgestattet und gewährleistet so eine vollflächige Durchströmung. So wird eine große Besiedlungsfläche für aerobe Bakterien geschaffen, welche permanent mit sauerstoffreichem Wasser versorgt werden und ihre, für das biologische Gleichgewicht wichtige, Arbeit verrichten können. Der Aquakallax Aquariumfilter ermöglicht somit einen ungestörteren Blick auf das Lieblingshobby im Haus!

„Aufgepasst an alle Aquarium Freund:innen! Eure Fische brauchen Aquakallax! Der leistungsstarke Aquariumfilter mit wenig Platzbedarf! Einfach ein Problemlöser, denn Dennis hat einen Aquariumfilter entwickelt, der mehr Filterleistung als herkömmliche Mattenfilter besitzt und dabei wesentlich weniger Platz benötigt – und das in unterschiedlichen Ausführungen für nahezu jede Aquariumgröße. Ich bin begeistert.“ Ralf Dümmel Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

Aquakallax ist in seinen verschiedenen Varianten unter www.aquakallax.de erhältlich

Titelbild: Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Quelle Social Chain AG