Ausgezeichnetes Produkt an Bord: Zahlreiche Awards für Air Astana

Auf der 2024 World Travel Catering and Onboard Services Exhibition (WTCE) in Hamburg wurde Air Astana, die führende Fluggesellschaft Kasachstans, zum wiederholten Male ausgezeichnet. Bei dem internationalen Event für Catering und Services an Bord kommen führende Unternehmen aus der Branche zusammen, um sich über aktuelle Innovationen und neue Standards beim Passagierkomfort auszutauschen.

Während der Expo wurden verschiedene Awards verliehen, bei denen Air Astana gleich mehrfach für die Annehmlichkeiten an Bord prämiert wurde. Im Rahmen der Onboard Hospitality Awards gewann die kasachische Fluglinie in der Kategorie „Best for Economy/LCC Amenities“. Besondere Anerkennung gab es für „Best for Service Equipment: Crew: Single-Use 100% Cotton Table Linen“ und „Best for Young Travellers: Baby/Kids Amenity Kit“.

Für die Region Zentralasien ging Air Astana bei den PAX International Readership Awards in den Kategorien „Outstanding Food Service by a Carrier“, „Economy Class Amenity Kit“ und „Children’s Amenity Kit” als Gewinner hervor.

Den Gold Award bei den TravelPlus Airline Amenity Awards erhielt Air Astana für ihr Baby/Kleinkind-Bag sowie für das Amenity Kit in der Economy Class. Zudem wurde die Fluggesellschaft das erste Mal in der Unternehmensgeschichte mit fünf Sternen für die Annehmlichkeiten an Bord ausgezeichnet – dies unterstreicht hervorragende Leistungen im weltweiten Maßstab.

„Diese renommierten Auszeichnungen betonen das stetige Engagement von Air Astana, das Erlebnis für die Passagiere durch innovative und hochwertige Services an Bord zu verbessern. Auch in Zukunft sorgen wir für hohe Standards beim Passagierkomfort bei uns an Bord „, sagte Elena Obukhova, Vice President Air Astana Inflight Services.

Bild:Award at WTCE 2024

Quelle:Claasen Communication GmbH