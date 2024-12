Banaszak wartet weiter auf Bier mit Merz

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Grünen-Parteivorsitzende Felix Banaszak wartet weiter auf ein Bier mit Friedrich Merz in seiner Stammkneipe. „Da gibt es keine Zusage“, sagte er der Sendung „Frühstart“ von RTL und ntv am Dienstag.

Trotz großer politischer Differenzen halte er es für essenziell, weiter gesprächsfähig und auch im Wahlkampf über der Gürtellinie zu bleiben, so Banaszak. „Wenn man es nicht mal mehr schafft, miteinander zu sprechen, dann haben wir demnächst Verhältnisse wie in den USA. Wo Demokraten und Republikaner sich nicht mehr im gleichen Raum aufhalten können, ohne sich an die Gurgel zu gehen.“

Banaszak würde auch Markus Söder in seiner Stammkneipe auf ein Bier einladen, um dort „das echte Leben“ kennenzulernen. „In meiner Stammkneipe in Duisburg ist mehr von Deutschland zu sehen, als sich Herr Söder und Herr Merz gemeinsam vorstellen können“, sagte der Grünen-Chef. „Da sind die Leistungsträger auf beiden Seiten des Tresens. Da zählt das Wort des Stahlarbeiters nicht weniger als das des Vorstandsvorsitzenden. Vielleicht sogar manchmal ein bisschen mehr, wenn man ehrlich ist.“



Foto: Felix Banaszak (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts