Bayern München gewinnt Supercup gegen Stuttgart

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) – Im Franz-Beckenbauer-Supercup hat der VfB Stuttgart daheim gegen den FC Bayern München mit 1:2 verloren.

Druckvolle Münchener schnürten den VfB hinten ein und hatte mehrere Abschlüsse. In der 18. Minute führte einer davon zum Torerfolg – unter gütiger Mithilfe des Gegners: Jaquez stoppte einen Olise-Ball unglücklich perfekt für Kane und der bedankte sich mit einem wuchtigen Schuss ins linke Eck.

Das Tor schien der Weckruf für die Hoeneß-Elf: In der 23. Minute startete Vagnoman durch, wurde von Bredlow bedient und scheiterte im Duell mit Neuer am Keeper. In der 24. Minute durfte Woltemade aus wenigen Metern abschließen, schoss mittig aber genau auf den Bayern-Torhüter.

Gnabrys starke Flanke in der 38. Minute hätte fast zum erneuten Treffer des FCB geführt, Olise köpfte aber etwas zu hoch. Somit lag die Kompany-Truppe zur Halbzeit nur knapp in Front.

Im zweiten Spielabschnitt trauten sich die Schwaben mehr nach vorne, jedoch ohne die ganz große Gefahr zu kreieren. In der 58. Minute blockte Luis Diaz gegen Karazors Abschluss. Auf der Gegenseite verhinderte Nübel-Vertreter Bredlow in der 62. Minute den Einschlag nach Kanes Schuss aus spitzem Winkel.

In der 75. Minute zog Leweling nach innen und zog wuchtig ab, doch Neuer war auf dem Posten, obwohl das Geschoss sogar noch abgefälscht war. Stattdessen erhöhte der Deutsche Meister in der 77. Minute: Gnabry flankte butterweich auf den Kopf von Luis Diaz und der Neuzugang nickte ungedeckt sicher ein.

Damit schien der Offensivdrang der Hausherren gestoppt. Die Bayern verwalteten das Ergebnis souverän. Doch in der dritten Minute der Nachspielzeit wurde es nach einem Einwurf nochmal spannend: Die Weiterleitung des selbigen landete bei Leweling, der unten links einköpfte. Das reichte aber nicht mehr, die Bayern gewannen den ersten Titel der neuen Saison.



Foto: Harry Kane (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts