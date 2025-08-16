Samstag, August 16, 2025
DFB-Pokal: Cottbus schlägt Hannover nach Elfmeter-Fehlschuss

Cottbus (dts Nachrichtenagentur) – In der 1. Runde des DFB-Pokals hat Drittligist Energie Cottbus zuhause gegen Hannover 96 mit 1:0 gewonnen.

Die Mannschaft von Trainer Pele Wollitz zeigte von Beginn an viel Einsatz und verdiente sich die frühe Führung: In der zwölften Minute legte Engelhardt im Fallen für Cigerci auf und der knallte das Leder aus spitzem Winkel an die Unterkante der Latte und ins Netz.

Relativ ideenlose Gäste hatten in der 42. Minute die Riesenchance zum Ausgleich: Nach Foul von Pelivan an Pichler im Sechzehner trat Tomiak zum Elfmeter an, Sebald hielt jedoch und Guwara klärte für Energie. Kurz darauf war Pause mit einer durchaus verdienten Führung für das Heimteam.

Nach dem Seitenwechsel brauchten die Niedersachsen bis zur 63. Minute zur nächsten Großchance, Sebald lenkte Nkilis wuchtigen Versuch aber um den Pfosten. In der 73. Minute zog Oudenne aus dem Rückraum ab und Guwara klärte auf der Linie.

Der Zug zum Tor durch die Titz-Elf nahm immer mehr zu, aber ohne Erfolg.

In den Parallelspielen der 1. DFB-Pokalrunde gewann der SC Freiburg gegen die Sportfreunde Lotte mit 2:0 und Darmstadt 98 setzte sich gegen den VfB Lübeck mit 2:1 durch.


