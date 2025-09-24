Bericht: ZDF will Anzahl an Böhmermann-Sendungen kürzen

Mainz (dts Nachrichtenagentur) – Jan Böhmermanns Satiresendung „ZDF Magazin Royale“ soll offenbar seltener gesendet werden. Wie der „Stern“ berichtet, soll die Anzahl der ausgestrahlten Episoden im kommenden Jahr wohl drastisch gekürzt werden. Statt 33 Folgen soll es demnach offenbar nur noch 20 geben.

Das ZDF dementierte den mutmaßlichen Schritt auf Anfrage des Magazins nicht, vielmehr bestätigte der Sender Gespräche mit Böhmermann und der Produktionsfirma hinter dem „ZDF Magazin Royale“, weitere Details wolle man aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mitteilen. „Das ZDF beabsichtigt die Zusammenarbeit mit Jan Böhmermann und der Unterhaltungsfernsehen Ehrenfeld UE GmbH auch 2026 unter anderem mit dem `ZDF Magazin Royale` und `Lass dich überwachen` fortzusetzen“, schrieb eine Sprecherin dem „Stern“. Zum geplanten Umfang der Zusammenarbeit machte sie keine Angaben. Die Produktionsfirma selbst wollte sich auf Nachfrage des Magazins nicht äußern.

Der Schritt käme zu einer Zeit, in der Late-Night-Shows – besonders in den USA – sehr im Fokus stehen. Erst vergangene Woche wurde die Talkshow von Jimmy Kimmel kurzerhand abgesetzt, nach starkem öffentlichen Druck seitens der Zuschauer weniger als eine Woche später wieder ins Programm genommen.

Böhmermanns Late-Night-Show läuft seit November 2020 immer freitags im ZDF, die Episoden können kurz zuvor in der Mediathek abgerufen werden.



Foto: ZDF-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts