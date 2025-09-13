Samstag, September 13, 2025
spot_img
StartNachrichtenBerlin-Mitte: Mann mit Schreckschusswaffe und Messer schwer verletzt
Nachrichten

Berlin-Mitte: Mann mit Schreckschusswaffe und Messer schwer verletzt

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – In Berlin-Mitte hat ein Streit zwischen zwei Männern zu einer gefährlichen Körperverletzung geführt. Nach bisherigen Erkenntnissen schoss ein 40-Jähriger einem 28-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe ins Gesicht und fügte ihm anschließend mit einem Messer eine Schnittverletzung im Gesicht zu, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte.

Die Auseinandersetzung ereignete sich in der Straße „Am Nordbahnhof“, als der 28-Jährige sich mit einer 39-jährigen Frau traf, die von dem 40-Jährigen begleitet wurde. Die Polizei wurde gegen 4:30 Uhr alarmiert und nahm den Tatverdächtigen vor Ort fest. Der 28-Jährige erlitt sowohl eine Schusswunde als auch eine Schnittverletzung am Unterkiefer und wurde nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. In der Nähe des Tatorts fanden die Einsatzkräfte die Schreckschusswaffe und stellten diese sicher.

Der Tatverdächtige, der offenbar alkoholisiert war, verweigerte eine Atemalkoholmessung. Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft Berlin eine Blutentnahme an. Nach Durchführung der erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurde der Mann aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.


Foto: Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
CDU-Sozialflügel regt Steuervorteile für Bau von Werkswohnungen an
Nächster Artikel
Lottozahlen vom Samstag (13.09.2025)
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing