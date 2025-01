Biden verleiht Papst Franziskus Freiheitsmedaille mit Auszeichnung

Washington (dts Nachrichtenagentur) – Der scheidende US-Präsident Joe Biden hat Papst Franziskus am Samstag die Freiheitsmedaille mit Auszeichnung verliehen. Das teilte das Weiße Haus mit. Demnach verlieh Biden diese Auszeichnung zum ersten Mal in seiner Amtszeit.

Es ist die höchste zivile Auszeichnung der USA, die an Personen verliehen wird, die einen beispielhaften Beitrag zum Wohlstand, zu den Werten oder zur Sicherheit der Vereinigten Staaten, zum Weltfrieden oder zu anderen bedeutenden gesellschaftlichen, öffentlichen oder privaten Bestrebungen geleistet haben.

„Als junger Mann strebte Jorge Bergoglio eine Karriere in der Wissenschaft an, bevor ihn der Glaube zu einem Leben bei den Jesuiten führte“, sagte Biden zur Begründung der Ehrung. „Jahrzehntelang diente er den Stimmlosen und Schwachen in Argentinien. Als Papst Franziskus hat er seine Mission, den Armen zu dienen, nie aufgegeben.“

Biden weiter: „Als liebevoller Seelsorger beantwortet er freudig die Fragen der Kinder über Gott. Als herausfordernder Lehrer fordert er uns auf, für den Frieden zu kämpfen und den Planeten zu schützen.“ Als „einladender Führer“ gehe das Oberhaupt der katholischen Kirche „auf die verschiedenen Religionen zu“, so der Demokrat.

„Als erster Papst aus der südlichen Hemisphäre ist Papst Franziskus anders als alle anderen vor ihm. Vor allem ist er der Papst des Volkes – ein Licht des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, das in der ganzen Welt hell erstrahlt“, schloss Biden.



Foto: Joe Biden (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts