Montag, Januar 26, 2026
spot_img
StartNachrichtenBlitzeis und Schnee - Wetterdienst weitet Unwetterwarnungen aus
Nachrichten

Blitzeis und Schnee – Wetterdienst weitet Unwetterwarnungen aus

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Offenbach (dts Nachrichtenagentur) – Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat seine Unwetterwarnung für weite Teile Deutschlands ausgeweitet.

Einerseits wird vor Glatteisregen im Osten und Nordosten gewarnt, wie der Wetterdienst am Sonntagabend mitteilte. Betroffen seien neben Teilen der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen nun auch Sachsen-Anhalt.

Es sei mit Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr zu rechnen, im Nordosten gebe es regional auch Gefahr für starken Eisansatz an Infrastruktur und Vegetation, sogenannten „Eisbruch“.

Außerdem warnt der Wetterdienst jetzt auch vor ergiebigem Schneefall in Baden-Württemberg und Bayern. Auch hier drohten teils massive Einschränkungen im Straßenverkehr und bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben. Außerdem bestehe Gefahr, dass Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen.

Die Warnung gilt vorerst für die Nacht auf Montag und bis zum Vormittag, könnte aber verlängert werden.


Foto: Straßenverkehr unter winterlichen Bedingungen in Berlin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
EZB verteidigt Einführung von digitalem Euro
Nächster Artikel
IW: Viele Unternehmen schlecht für Krisen- und Kriegsfall gerüstet
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing