Impossible Founders stärken den Transfer von Forschung in Unternehmen

Impossible Founders setzen sich für einen stärkeren Transfer von Forschung in Unternehmen ein. Beim Hamburg Innovation Summit 2026 zeigt die Startup Factory, wie wissenschaftliche Erkenntnisse schneller zu erfolgreichen Unternehmen und Deep Tech Innovationen werden können.

Impossible Founders stärken den Forschungstransfer

Deutschland und Europa zählen zu den weltweit führenden Forschungsstandorten. Dennoch schaffen es viele wissenschaftliche Durchbrüche nicht bis in die Anwendung oder in skalierbare Unternehmen.

Beim Hamburg Innovation Summit 2026 macht Impossible Founders auf diese Herausforderung aufmerksam. Gleichzeitig zeigt die Organisation, wie Wissenschaft, Wirtschaft, Kapital und Politik gemeinsam Deep Tech Innovationen schneller in den Markt bringen können.

Als Startup Factory unterstützt Impossible Founders Studierende, Forschende und Gründerinnen sowie Gründer dabei, wissenschaftliche Erkenntnisse in erfolgreiche Unternehmen zu überführen.

So setzen der Hamburg Innovation Summit und Impossible Founders ein Zeichen für mehr Innovationskraft, stärkere Kooperationen und die erfolgreiche Skalierung von Deep Tech Innovationen in Deutschland und Europa.

Hamburg, 11. Juni 2026 – In knapp einer Woche ist es soweit. Am 18. Juni öffnet der Hamburg Innovation Summit seine Tore und bringt erneut die Innovationsszene aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Gesellschaft im Oberhafenquartier zusammen.

Auf dem größten Innovationsevent der Metropolregion Hamburg diskutieren die Teilnehmer die drängenden Zukunftsfragen unserer Zeit. Themen sind unter anderem Künstliche Intelligenz, Data Science, Entrepreneurship, Mobilität sowie Klima- und Energietechnologien. Außerdem stehen Advanced Materials sowie die Zukunft von Arbeit und Bildung im Fokus.

Mit mehr als 70 Programmpunkten, mindestens fünf Bühnen, einer großen Expo Area und zahlreichen Networking-Formaten bietet der Hamburg Innovation Summit auch 2026 eine Plattform für Austausch, Kooperationen und neue Ideen.

Impossible Founders fördern Deep Tech Innovationen

Deutschland und Europa verfügen über exzellente Forschungseinrichtungen, wissenschaftliche Talente und innovative Technologien. Dennoch gelingt der Weg von der Forschung in den Markt häufig nur unzureichend.

„Europa fehlt es nicht an exzellenter Forschung oder innovativen Ideen, sondern an den Strukturen, um daraus skalierbare Unternehmen zu entwickeln. Genau hier setzen wir an. Wir verbinden Wissenschaft, Industrie und Kapital, damit Deep Tech sein volles Potenzial entfalten kann“, sagt Arik Willner, CEO von Impossible Founders.

Für das Unternehmen ist die erfolgreiche Überführung von Forschung in marktfähige Lösungen eine der zentralen Zukunftsaufgaben für Deutschland und Europa.

Dafür braucht es das Zusammenspiel von Wissenschaft, Industrie, Kapital und Politik. Ebenso wichtig sind Plattformen, die relevante Akteure miteinander vernetzen.

Der Hamburg Innovation Summit macht genau dieses Zusammenspiel sichtbar. Gleichzeitig schafft die Veranstaltung die Grundlage für neue Partnerschaften, aus denen Innovationen ihren Weg in die Praxis finden.

Impossible Founders zeigen erfolgreiche Startup Modelle

Vor Ort vertreten Birthe Kretschmer, Director AI & Digital Ecosystem, Juliane Elsner, Chief of Staff, und Andreas Kitzing, Interim Director Acceleration, Impossible Founders.

Neben ihrer Präsenz in der Startup Area diskutieren sie auf der Summit Stage im Panel „AI in Action – effizient, verantwortungsvoll & skalierbar“, wie Unternehmen Künstliche Intelligenz und Data Science erfolgreich einsetzen können.

Außerdem zeigen sie auf der Local Hero Stage mit „Meet Impossible Founders – and the Startups Proving It’s Possible“, wie aus mutigen Ideen erfolgreiche Unternehmen entstehen.

Dort stellen sie die Startup Factory sowie ihre Programme für Gründerinnen, Gründer, Studierende und Forschende vor. Gemeinsam mit Partner-Startups geben sie zudem Einblicke in die Umsetzung von Deep Tech Innovationen.

„Der entscheidende Schritt passiert zwischen Forschung und Anwendung. Formate wie der Hamburg Innovation Summit bringen genau die Akteure zusammen, die es braucht, um aus Innovationen konkrete Lösungen zu machen“, sagt Juliane Elsner.

Der Hamburg Innovation Summit findet am 18. Juni 2026 im Hamburger Oberhafenquartier statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Interessierte können sich unter www.hamburg-innovation-summit.de anmelden und dort das aktuelle Programm einsehen.

Bild Fotocredit © Hamburg Innovation Summit / Andreas Schwarz Photography

Quelle Hamburg Innovation Summit c/o WILKENWERK GmbH