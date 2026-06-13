Champion’s League-Bodenplatten im Headquarter eingeweiht

PM-International, eines der weltweit führenden Direktvertriebsunternehmen, hat mit der Einweihung der Champion’s League-Bodenplatten im europäischen Headquarter in Speyer einen bedeutenden Meilenstein in seiner Unternehmensgeschichte gesetzt. Bei der Zeremonie wurden die Teampartner ausgezeichnet, die die höchste Vertriebsstufe des Unternehmens erreicht haben: die Champion’s League. Diese Auszeichnung ist ausschließlich jenen vorbehalten, die dauerhaft einen monatlichen Umsatz von mehr als 1 Million erzielen.

Ehrung nach dem Vorbild des Hollywood Walk of Fame

Im Mittelpunkt der Zeremonie stand eine Ehrung, die vom bekannten Konzept des Hollywood Walk of Fame inspiriert wurde: Jede neue Champion’s League erhielt eine personalisierte Platte, die dauerhaft in den Boden am Eingang des Speyerer Headquarters eingelassen wurde. Dadurch wird die europäische Heimat des Unternehmens in ein lebendiges Denkmal für Unternehmertum, Vision und Erfolg verwandelt, das den TOP-Führungskräften Tribut zollt, die das Herzstück dieses Geschäfts sind.

„Heute würdigen wir die Menschen, die ein gewaltiges Vermächtnis geschaffen haben. Die wahren Helden von PM-International, die das Leben von Millionen Menschen zum Besseren verändern“, sagte Rolf Sorg, Gründer und CEO von PM-International, in seiner Eröffnungsrede.

39 neue Champion’s Leagues ausgezeichnet

Im Rahmen der Zeremonie erhielten 39 Teampartner ihre Platten. Sie stehen für eine weltweite Gemeinschaft von 147 Champion’s Leagues, die mit ihren Geschäften jeden Monat einen Umsatz in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro erzielen. Ihre Leistungen gehören zu den größten Erfolgen innerhalb des Netzwerks von PM-International und spiegeln das außergewöhnliche Maß an Leistung, Führungsstärke und Engagement wider, das erforderlich ist, um die höchste Stufe der TOP-Führungskräfte des Unternehmens zu erreichen.

Champion’s League als Symbol für Führung und Wachstum

„Die Stufe Champion’s League ist mehr als nur ein Titel. Sie steht für Einsatz, den starken Wunsch, das Leben von Menschen zu verändern, und für das Engagement in unserer gemeinsamen Vision. Alle hier haben nicht nur außergewöhnliche Geschäfte aufgebaut; sie haben Menschen inspiriert, Chancen geschaffen und Menschen auf der ganzen Welt dabei geholfen, ihre Lebensqualität zu verbessern. Es zeigt, dass die Wachstumsstrategie von PM-International und unser Fokus auf nachhaltiges Wachstum sich für unsere Teampartner auszahlen“, betont Rolf Sorg.

Internationale Expansion treibt Wachstum voran

Damit hebt Rolf Sorg die strategischen Unternehmensexpansionen in den Regionen Amerika, Asien-Pazifik und Europa in den letzten 24 Monaten hervor. Mit mehr als 20 neuen Eröffnungen, Erweiterungen und Infrastrukturprojekten ist es PM-International außerdem gelungen, die Champion’s League im Vergleich zu 2024 um über 80 Prozent zu vergrößern.

Ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte

Während PM-International seine internationale Business-Community in 92 Ländern weiter ausbaut, markiert die Einweihung der Champion’s League-Bodenplatten ein prägendes Kapitel in der Unternehmensgeschichte. Sie würdigt die außergewöhnlichen Menschen, deren Engagement den globalen Erfolg des Unternehmens überhaupt erst möglich gemacht haben.

Bildcredits PM International AG Vicky und Rolf Sorg

Quelle PM-International AG