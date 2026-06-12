Wiederholungsbuchungen und Alleinreisende treiben Wachstum bei Expeditionsreisen

Die Nachfrage nach Expeditionsreisen verändert sich deutlich. Aktuelle Umfrageergebnisse und Kundendaten von Aurora Expeditions zeigen, dass Naturerlebnisse, Abenteuer und Expertenwissen heute eine größere Rolle spielen als je zuvor. Gleichzeitig steigen die Wiederholungsbuchungen, während immer mehr Alleinreisende diese besondere Form des Reisens für sich entdecken.

74 Prozent der Befragten nennen Wildtierbeobachtungen und Naturerlebnisse als wichtigste Reisemotivation.

70 Prozent reisen wegen Abenteuer und aktiver Erkundung.

20 Prozent der Gäste sind Wiederholungsreisende.

26 Prozent der Gäste reisen allein und liegen damit deutlich über dem Branchendurchschnitt.

Lernen, persönliche Bereicherung und Fotografie gewinnen als Reisemotive zunehmend an Bedeutung.

Königstein im Taunus, 12. Juni 2026 – Der Markt für Expeditionsreisen befindet sich im Wandel. Was lange Zeit als einmaliges Abenteuer und klassisches Bucket-List-Erlebnis galt, entwickelt sich zunehmend zu einem nachhaltigen Wachstumssegment.

Aktuelle Daten zeigen, dass Reisende heute nicht nur außergewöhnliche Destinationen suchen. Sie legen außerdem verstärkt Wert auf Wissen, persönliche Bereicherung, intensive Naturerlebnisse und fachkundige Begleitung.

Für den Expeditionsreiseveranstalter IKARUS TOURS und seinen langjährigen Partner PolarNEWS bestätigt sich damit ein Trend, der bereits seit einiger Zeit sichtbar ist.

„Wir stellen fest, dass sich die Erwartungen der Reisenden deutlich verändert haben“, sagt Nicolas Kitzki, Geschäftsführer von IKARUS TOURS.

„Die Menschen fragen heute nicht mehr nur, wohin sie reisen, sondern auch, mit wem sie reisen und welches Wissen ihnen vor Ort vermittelt wird. Die Qualität der Reiseleitung und die Expertise der Begleiter werden zu einem immer wichtigeren Entscheidungsfaktor.“

Wildtierbeobachtungen bleiben wichtigste Reisemotivation

Aktuelle Umfrageergebnisse unter Expeditionsreisenden zeigen, dass Begegnungen mit Wildtieren und unberührter Natur weiterhin die wichtigste Motivation darstellen.

Rund 74 Prozent der Befragten nennen diesen Aspekt als Hauptgrund für ihre Reise. Abenteuer und aktive Erkundungen folgen mit 70 Prozent auf Platz zwei.

Gleichzeitig gewinnen Lernen, persönliche Weiterentwicklung und Fotografie als Reisemotive zunehmend an Bedeutung.

Wissen und Expertenbegleitung gewinnen an Bedeutung

Ein Beispiel für diese Entwicklung liefert Aurora Expeditions. Die Reisen des Unternehmens werden über IKARUS TOURS und PolarNEWS im deutschsprachigen Markt angeboten.

Allein in der vergangenen Antarktis-Saison führte Aurora Expeditions auf mehr als 30 Reisen über 800 Landgänge durch. Möglich wird dies durch kleine Expeditionsschiffe und ein außergewöhnlich enges Verhältnis von einem Expeditionsleiter auf sieben Gäste.

„Gerade diese intensive Betreuung macht für viele Reisende den Unterschied“, erklärt Kitzki.

„Kleine Gruppen ermöglichen mehr Zeit an Land, tiefere Einblicke und intensivere Erlebnisse. Die Gäste möchten nicht nur beobachten, sondern verstehen.“

Kleine Gruppen ermöglichen intensivere Erlebnisse

Die Nachfrage nach persönlicher Betreuung wächst kontinuierlich. Viele Reisende wünschen sich heute mehr als klassische Besichtigungen.

Stattdessen suchen sie intensive Begegnungen mit der Natur sowie fundiertes Hintergrundwissen zu den bereisten Regionen. Kleine Gruppen und erfahrene Expeditionsteams schaffen dafür optimale Voraussetzungen.

Wiederholungsbuchungen verändern den Expeditionsmarkt

Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung bei den Wiederholungsbuchungen. Expeditionsreisen galten lange als einmaliges Erlebnis.

Aktuelle Zahlen zeigen jedoch, dass rund 20 Prozent der Gäste von Aurora Expeditions bereits mehrfach mit dem Unternehmen gereist sind.

„Diese Zahl zeigt, wie stark sich der Markt entwickelt hat“, sagt Kitzki.

„Viele Reisende betrachten Expeditionen heute nicht mehr als einmalige Wunschreise. Nach einer Reise in die Antarktis folgt häufig Südgeorgien oder die Arktis mit Grönland und Spitzbergen. Es entsteht eine langfristige Bindung an diese besondere Form des Reisens.“

Immer mehr Alleinreisende entdecken Expeditionsreisen

Auch Individual- und Alleinreisende prägen die Entwicklung des Marktes.

Nach Angaben der Cruise Lines International Association entschieden sich 2024 rund zwölf Prozent aller Kreuzfahrtgäste für eine Reise allein. Das entspricht einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr.

Bei Aurora Expeditions liegt dieser Anteil mit 26 Prozent sogar deutlich über dem Branchendurchschnitt.

„Expeditionsreisen bieten ideale Voraussetzungen für Alleinreisende“, erläutert Kitzki.

„Die gemeinsame Begeisterung für Natur, Wissenschaft und Entdeckungen schafft schnell Verbindungen zwischen den Gästen. Viele reisen allein an und kehren mit neuen Freundschaften zurück.“

Expeditionsreisen entwickeln sich zum Wachstumssegment

Für IKARUS TOURS und PolarNEWS verdeutlichen diese Entwicklungen einen grundlegenden Wandel im Reiseverhalten.

Statt klassischer Urlaubsangebote gewinnen hochwertige Erlebnisreisen mit starkem Bildungscharakter und persönlicher Betreuung zunehmend an Bedeutung.

„Wir sehen einen klaren Trend hin zu Reisen, die Wissen vermitteln und nachhaltige Eindrücke hinterlassen“, so Kitzki.

„Die Polarregionen gehören zu den letzten großen Wildnisgebieten unserer Erde. Wer diese Orte besucht, nimmt weit mehr mit nach Hause als schöne Fotos – nämlich Erfahrungen, die den Blick auf die Welt verändern können.“

Arktis und Antarktis profitieren vom neuen Reisetrend

Nach Einschätzung von IKARUS TOURS wird sich diese Entwicklung in den kommenden Jahren fortsetzen.

Insbesondere Reisen in die Arktis und Antarktis profitieren von der wachsenden Nachfrage nach authentischen Naturerlebnissen, kleinen Gruppen und intensiver Betreuung durch erfahrene Expeditionsteams.

Damit entwickeln sich Expeditionsreisen zunehmend von einer einmaligen Wunschreise zu einer langfristigen und nachhaltigen Reiseform für anspruchsvolle Entdeckerinnen und Entdecker.

Bild Expeditionsreisen verbinden heute intensive Naturerlebnisse, Wildtierbeobachtungen, Expertenwissen und aktive Erkundungen – Faktoren, die für viele Reisende immer wichtiger werden.

Quelle JANE UHLIG PR