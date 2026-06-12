GRÜNDERSTAR 2026 zeichnet die besten Hörakustik Gründer aus

Der GRÜNDERSTAR 2026 würdigt innovative Hörakustik Gründer und ihre Ideen. Bei der Premiere des Wettbewerbs zeichnete die Jury elf junge Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum aus. Ziel ist es, erfolgreiche Konzepte sichtbar zu machen und die Gründerszene der Hörakustik zu stärken.

GRÜNDERSTAR 2026 würdigt innovative Hörakustik Gründer

Kassel/Kreuztal, 11. Juni 2026. Große Preisverleihung Anfang Juni in Kassel beim diesjährigen GRÜNDERSTAR-Workshop: Siegerin beim Wettbewerb für herausragende Ideen von Hörakustik-Gründern ist die Bargsten Hörakustik GmbH aus Horneburg. Auf den weiteren Plätzen folgen HÖRGUTzmann aus Schwerin sowie die Hörakustik Lindenbach & Pierce GbR aus Schwarzach.

Der Existenzgründer-Wettbewerb GRÜNDERSTAR wurde in diesem Jahr erstmals ausgetragen. Er richtet sich an Hörakustik Startups im deutschsprachigen Raum. Bereits die Premiere stieß auf große Resonanz. Zahlreiche junge Hörakustik-Unternehmen, die seit dem 1. Oktober 2023 ihr erstes Fachgeschäft eröffnet haben, reichten ihre Bewerbungen ein.

Eine unabhängige Experten-Jury zeichnete insgesamt elf Unternehmen als GRÜNDERSTARs aus. Initiator des Wettbewerbs ist der Individual Akustiker Service (IAS), ein führender Anbieter für die Begleitung von Existenzgründern.

Ob besonderes Ladenkonzept, regionales Engagement, kreative Werbemittel oder innovative Ansätze bei der Hörgeräte-Anprobe – die Bewerbungen waren äußerst vielfältig. Darüber hinaus überzeugten viele Teilnehmer mit starker Kommunikation auf digitalen Kanälen und einem besonderen Teamgeist.

Der Wettbewerb sucht neue Ideen für die Selbstständigkeit in der Hörakustik. Gleichzeitig will der Branchen-Award Neugründer fördern, den Austausch stärken und erfolgreiche Beispiele sichtbar machen.

Die Experten-Jury zeigte sich beeindruckt von der Vielfalt der Einreichungen. Ebenso lobten die Juroren die Originalität und Professionalität vieler Bewerbungen.

„Auffällig fand ich, dass sich ein Freiheitsgedanke durch nahezu alle Bewerbungen zog“, erklärte Jury-Mitglied Dennis Kraus, Chefredakteur der Fachzeitschrift OMNIdirekt. „Die Gründer wollen ihr eigener Chef sein. Außerdem möchten sie ihre Kunden so versorgen, wie sie es für richtig halten. Deshalb starten sie dieses Abenteuer und gehen bewusst eigene Wege.“

Auch Jury-Mitglied Sabine Hönighausen zeigte sich beeindruckt. „Die Bewerbungen waren sehr unterschiedlich. Einige Bewerber stachen deutlich heraus. Ich konnte mir viele von ihnen sehr gut als Unternehmer vorstellen.“

GRÜNDERSTAR 2026 zeichnet erfolgreiche Hörakustik Startups aus

Erste Gewinnerin des GRÜNDERSTAR 2026 ist die Bargsten Hörakustik GmbH aus Horneburg. Die Jury überzeugte vor allem der SoundSelectTable für die herstellerübergreifende Hörgeräteprobe.

Neben der Siegertrophäe erhält Gründerin Theresa Bargsten ein Marketing-Paket im Wert von 3.000 Euro.

Unter den Top 3 platzierten sich außerdem Jessica Gutzmann von HÖRGUTzmann aus Schwerin sowie Fiona Lindenbach und Denise Pierce von der Hörakustik Lindenbach & Pierce GbR aus Schwarzach.

Auch die Plätze vier bis zehn wurden als GRÜNDERSTARs ausgezeichnet. Geehrt wurden die audifino GmbH aus Hannoversch Münden, Gerstner Hörakustik aus Rheinstetten, Hörakustik Over aus Koblenz, die Lussem Hörakustik GmbH aus Hürth, Akustik Willmann aus Freiburg, die Hörgenuss Sachsen GmbH aus Thalheim, Hören mit Gefühl aus Rathenow sowie Hörakustik German aus Lohmar.

Neben der Urkunde erhalten alle Preisträger ein PR-Paket. Damit können sie sich zusätzlich als attraktive Hörakustik-Anbieter präsentieren.

GRÜNDERSTAR 2026 stärkt die Hörakustik Gründerszene

Die Preisverleihung fand im Rahmen eines Preisträger-Workshops statt. Dort stellten die Teilnehmer ihre Ideen und Konzepte vor und diskutierten aktuelle Entwicklungen der Branche.

PR-Berater und Jury-Mitglied Martin Schaarschmidt gab einen Einblick in strategisches Storytelling für inhabergeführte Hörakustikbetriebe.

Zudem analysierte IAS-Gründercoach Jürgen Leisten aktuelle Trends im Hörakustik-Markt. Dabei betonte er die zunehmende Bedeutung professioneller Unternehmensstrukturen.

Der Workshop entwickelte sich außerdem zu einer wichtigen Plattform für Austausch und Vernetzung innerhalb der Hörakustik-Gründerszene. Best-Practice-Beispiele aus dem Wettbewerb werden in den kommenden Monaten zusätzlich in der Fachpresse vorgestellt.

Initiator des Wettbewerbs ist der Individual Akustiker Service (IAS). Das Unternehmen begleitet Existenzgründer in der Hörakustik.

„Neugründer sind der Garant für den Fortbestand des individuellen Handwerks sowie für Qualität, Vielfalt und Vitalität“, erklären Jürgen Leisten und Tannassia Reuber, geschäftsführende Gesellschafter des IAS. „Mit unserem Wettbewerb wollen wir den Austausch fördern, erfolgreiche Beispiele zeigen und weitere Akustiker zur Gründung ermutigen.“

Expertenjury des GRÜNDERSTAR 2026

Zur Jury gehörten:

Hassan Faour, Inhaber Lauter Hörgeräte und Gründer

Sabine Hönighausen, Inhaberin Hörakustik Hönighausen und Gründerin

Dennis Kraus, Chefredakteur der Fachzeitschrift OMNIdirekt und Gründer

Enis Mendili, Inhaber Audiowell und Gründer

Thomas Müller, Gründer in der Hörakustik und Business Development Coach

Marco Peters, Gründer-Coach und bekannt aus Höhle der Löwen

Martin Schaarschmidt, PR-Berater, Fachjournalist und Gründer

Marco Schulz, Geschäftsführer pro.meinhoergeraet.de und Gründer

Annica van Hees, Inhaberin Hördesign van Hees und Gründerin

Bild Foto: Wettbewerb ehrt die Besten der Hörakustik-Gründerszene – Jessica Gutzmann aus Schwerin, Ina Gröger von der audifino GmbH aus Hannoversch Münden, Theresa Bargsten aus Horneburg (1. bis 3. von li.), Benedikt Over aus Koblenz sowie Denise Pierce und Fiona Lindenbach aus Schwarzach (1. bis 3. von re.) wurden als GRÜNDERSTARs 2026 geehrt, hier beim GRÜNDERSTAR-Workshop in Kassel gemeinsam mit Jury-Mitglied Hassan Faour (4. von li.) und Jürgen Leisten vom Wettbewerbsinitiator IAS (4. von re.) (Quelle: IAS)

Quelle PR-Büro Martin Schaarschmidt