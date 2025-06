Blue Farm startet durch: Vom Haferdrink zur natürlichen Health-Drink-Revolution

Blue Farm geht den nächsten Schritt

Vom Haferdrink­pionier zum ganzheitlichen Health-Drink-Anbieter.

„From Nature With Love“ – Blue Farm erweitert sein Portfolio um pflanzliche Health Mixe für tägliche Routinen.

Seit dem erfolgreichen Launch des originalen Haferdrinkpulvers im Jahr 2020 begleitet Blue Farm gesundheits- und nachhaltigkeitsbewusste Menschen dabei, Genuss, Gesundheit und Nachhaltigkeit perfekt zu vereinen. Nun erweitert die Marke ihr Angebot um ein ganzheitliches Portfolio funktionaler Health Mixe für Darmgesundheit, Basis-Versorgung, und zur Unterstützung gesunder Zellfunktion.

Meilensteine auf dem Weg

2020: Launch des innovativen Haferdrinkpulvers

7,5 Mio. € Finanzierungs­volumen

Über 100.000 zufriedene Kund:innen

Das Markenversprechen „Drink Good – Do Good“ wird nun um „From Nature With Love“ erweitert und betont den einzigartigen natürlichen Ansatz von Blue Farm.

Warum der nächste Schritt?

Schon mit dem Haferdrink Pulver hat Blue Farm Maßstäbe gesetzt: weniger Verpackungsmüll, keine unnötigen Zusätze, reine Bio-Zutaten. Doch die Bedürfnisse der Konsument:innen sind mitgewachsen – viele wünschen sich heute mehr als eine milchfreie Alternative. Sie suchen alltagstaugliche Produkte, die eine bewusste und ausgewogene Ernährung unterstützen.

„Gesunde Ernährung ist in der Theorie einfach – aber im Alltag oft aufwändig: Ausgewogen mit viel Obst und Gemüse, am besten in Bio-Qualität. Aber das tägliche Einkaufen, Kochen und die richtige Nährstoffauswahl sind kompliziert. Wir machen es einfach: Echte Lebensmittel, sinnvoll kombiniert und einfach zubereitet. Heißt bei uns: Nur Wasser hinzugeben, shaken – und fertig“, so Blue Farm Gründer Philip von Have.

Daily Rituals: Natürlich. Ganzheitlich. Wissenschaftlich.

Das neue Health-Mix-Portfolio startet mit drei Wirkbereichen:

Mikronährstoffversorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen¹ Unterstützung der Verdauung mit präbiotischen Ballaststoffen¹ Zellschutz durch natürliche Antioxidantien wie Vitamin C¹

Alle Rezepturen basieren auf echten Lebensmitteln – ohne synthetische Vitamine oder zugesetzte Aromen. Entwickelt von einem interdisziplinären Team aus Lebensmitteltechnolog:innen und Ernährungswissenschaftler:innen, die moderne Ernährung wissenschaftlich und alltagstauglich denken.

„Stell dir vor, du gehst jeden Tag auf den Markt, kaufst frische Zutaten und ein Team aus Expert:innen macht daraus einen vollwertigen Drink – das bekommst du jetzt mit Blue Farm“, so Gründer Philip von Have.

Über Blue Farm

Blue Farm wurde 2020 in Berlin gegründet und startete mit einem innovativen Haferdrinkpulver. Seitdem ist die Marke zum Zuhause für alle geworden, die bewusst genießen und dabei auf Gesundheit und Umweltschutz setzen. Mit dem Relaunch als Health Drink Brand zeigt Blue Farm, wie einfache, funktionale Ernährung jeden Tag gelingt.

¹ Vitamin C trägt zur normalen Funktion des Immunsystems und zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei.¹ Ballaststoffe tragen zu einer normalen Verdauungsfunktion bei.

Die Blue Farm Produkte sind online unter bluefarm.co erhältlich und kosten ab 18,95 € (z.B. Oat Base Bio, ergibt 8 Liter Haferdrink).

Sie können einmalig oder im Abo gekauft werden. Spart Geld und gibt maximale Flexibilität, wann und wie oft geliefert wird.

Quelle Sonja Berger Public Relations