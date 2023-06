Bolt und N26 kooperieren, um Kunden Geld beim Reisen zu sparen

Bolt, die Superapp für Mobilität, und The Mobile Bank N26 mit 8 Mio. Kunden in 24 Märkten haben eine neue Partnerschaft bekannt gegeben. Bolt-Nutzer*Innen, die ein neues N26-Konto eröffnen, erhalten bis zu 40 € Cashback auf ihre nächsten Fahrten und machen damit die Mobilität in der Stadt noch einfacher und günstiger.

Um in den Genuss der Cashback-Prämie zu kommen, müssen die Kunden lediglich ein neues N26-Bankkonto auf der speziellen Bolt-Landingpage eröffnen und ihre N26-Debit-Mastercard mit Bolt verknüpfen.

Mykhailo Kudla, Global Head of Distribution Marketing, Bolt, sagte: „Unsere Mission bei Bolt ist es, den Übergang vom Autobesitz zur geteilten Mobilität zu beschleunigen. Wir freuen uns, diese neue Partnerschaft mit N26 bekannt zu geben, die Millionen von Kunden die Möglichkeit gibt, Alternativen zum privaten Autobesitz zu entdecken und gleichzeitig Geld zu sparen.“

Daniele Coda, Global Head of Partnerships bei N26, sagte: “Wir bei N26 wollen unseren Kunden Flexibilität bei alltäglichen Transaktionen bieten, während Bolt die Möglichkeit bietet, schnell ans Ziel zu kommen. Wir freuen uns, unseren Kunden mit dieser Partnerschaft ein großartiges Angebot machen zu können, das ihren Geldbeutel entlastet und ihr tägliches Leben verbessert, indem es ihnen den Stress der städtischen Mobilität nimmt.”

Die Partnerschaft beginnt am Donnerstag, den 1. Juni 2023, und gilt für Kunden in Frankreich, Deutschland, Spanien, Portugal und Polen.

Bestehende N26-Kunden in Deutschland, Frankreich, Italien oder Spanien können ebenfalls an der Kampagne teilnehmen. Besitzer eines „N26 You“-Kontos erhalten 5 % Cashback (bis zu 4 €) und Besitzer eines „N26 Metal“-Kontos 10 % (bis zu 8,50 €), wenn sie das Angebot in der N26-App aktivieren (bis 31. Juli).

Der 2013 in Tallinn (Estland) gegründete Mobilitätsgigant Bolt bietet mittlerweile mehr als 100 Millionen Kunden in über 45 Ländern Mietwagen- und Taxivermittlung, E-Scooter- und E-Bike-Vermietung, Lebensmittel- und Lebensmittellieferungen sowie Carsharing-Dienste an.

Die Mobile Bank N26 mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, entwickelt die Zukunft des Bankwesens mit einem wunderbar einfachen, 100 % mobilen Bank-Erlebnis. Als voll lizenzierte deutsche Bank macht N26 Bankgeschäfte schneller, einfacher und vertrauenswürdiger. N26 bietet ein kostenloses Standardkonto und eine virtuelle Mastercard-Debitkarte sowie Premium-Konten gegen eine monatliche Gebühr, die Funktionen wie Versicherungen, Tools zum Ausgeben und Sparen sowie Premium-Partnerangebote enthalten.

Bild: Bolt CEO Markus Villig and Bolt product lines

Quelle Jan Kronenberger/ Bolt/ N26