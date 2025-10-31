Bundesliga: Dortmund siegt glanzlos in Augsburg

Augsburg (dts Nachrichtenagentur) – Borussia Dortmund hat zum Auftakt des neunten Bundesliga-Spieltags beim FC Augsburg mit 1:0 gewonnen. Den entscheidenden Treffer erzielte Serhou Guirassy in der 37. Minute.

Beide Mannschaften lieferten sich über weite Strecken eine ereignisarme Begegnung, die vor allem von taktischer Vorsicht geprägt war. Der BVB kontrollierte zwar das Geschehen, fand aber kaum Lücken in der kompakten Defensive der Gastgeber. Ausgerechnet durch ein kurioses Zufallsprodukt fiel schließlich das einzige Tor: Nach einem missglückten Klärungsversuch von Chrislain Matsima prallte der Ball von Han-Noah Massengo direkt in den Lauf Guirassys, der aus halbrechter Position flach zum 1:0 einschob.

Nach der Pause blieb das Niveau überschaubar. Dortmund verteidigte konsequent und ließ kaum Chancen zu, während die Augsburger trotz engagierter Bemühungen offensiv harmlos blieben. Der eingewechselte Noahkai Banks prüfte BVB-Keeper Gregor Kobel zwar noch aus spitzem Winkel, doch der Schlussmann parierte sicher.

Dank des Arbeitssieges festigte Dortmund mit nun 20 Punkten seine Position im oberen Tabellendrittel. Der FCA hingegen wartet weiterhin auf einen Befreiungsschlag und steckt mit nur sieben Zählern im Tabellenkeller fest.



Foto: Serhou Guirassy am 28.10.2025, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts