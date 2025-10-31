Freitag, Oktober 31, 2025
spot_img
StartNachrichtenBundesliga: Dortmund siegt glanzlos in Augsburg
Nachrichten

Bundesliga: Dortmund siegt glanzlos in Augsburg

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Augsburg (dts Nachrichtenagentur) – Borussia Dortmund hat zum Auftakt des neunten Bundesliga-Spieltags beim FC Augsburg mit 1:0 gewonnen. Den entscheidenden Treffer erzielte Serhou Guirassy in der 37. Minute.

Beide Mannschaften lieferten sich über weite Strecken eine ereignisarme Begegnung, die vor allem von taktischer Vorsicht geprägt war. Der BVB kontrollierte zwar das Geschehen, fand aber kaum Lücken in der kompakten Defensive der Gastgeber. Ausgerechnet durch ein kurioses Zufallsprodukt fiel schließlich das einzige Tor: Nach einem missglückten Klärungsversuch von Chrislain Matsima prallte der Ball von Han-Noah Massengo direkt in den Lauf Guirassys, der aus halbrechter Position flach zum 1:0 einschob.

Nach der Pause blieb das Niveau überschaubar. Dortmund verteidigte konsequent und ließ kaum Chancen zu, während die Augsburger trotz engagierter Bemühungen offensiv harmlos blieben. Der eingewechselte Noahkai Banks prüfte BVB-Keeper Gregor Kobel zwar noch aus spitzem Winkel, doch der Schlussmann parierte sicher.

Dank des Arbeitssieges festigte Dortmund mit nun 20 Punkten seine Position im oberen Tabellendrittel. Der FCA hingegen wartet weiterhin auf einen Befreiungsschlag und steckt mit nur sieben Zählern im Tabellenkeller fest.


Foto: Serhou Guirassy am 28.10.2025, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
US-Börsen legen zu – Kurssprung für Amazon-Aktien
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing