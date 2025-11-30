Sonntag, November 30, 2025
Bundesliga: Frankfurt rettet ganz spät Remis gegen Wolfsburg

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) – Eintracht Frankfurt hat am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga in der Nachspielzeit durch einen Foulelfmeter von Michy Batshuayi ein 1:1-Unentschieden gegen den VfL Wolfsburg gerettet.

In der 90. Minute plus sechs verwandelte Batshuayi den Strafstoß, der zuvor durch ein Foul von Denis Vavro an Arthur Theate verursacht worden war. Zuvor war Wolfsburg in der 67. Minute durch einen Treffer von Aaron Zehnter in Führung gegangen. Der Treffer resultierte aus einer schnellen Kombination über die Außenverteidiger, bei der Zehnter per Volleyschuss abschloss.

Das Spiel war von intensiven Zweikämpfen und mehreren VAR-Entscheidungen geprägt. Vor dem Last-Minute-Elfmeter hatte es bereits in der 55. Minute eine strittige Szene im Strafraum gegeben, bei der Frankfurt ebenfalls einen Elfmeter forderte, der jedoch nach VAR-Prüfung nicht gegeben wurde.

Frankfurt hatte über weite Strecken mehr Spielanteile, konnte jedoch die Wolfsburger Defensive selten überwinden. Wolfsburg hingegen nutzte seine Chancen effizienter und ging nach einem schnellen Umschaltspiel in Führung.


Foto: Michy Batshuayi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

