Formel 1: Verstappen macht in Katar Titelrennen nochmal spannend

Lusail (dts Nachrichtenagentur) – Max Verstappen hat den Großen Preis von Katar auf dem Lusail International Circuit gewonnen.

Der Niederländer sicherte sich den Sieg mit einer Zeit von 1:24:38,241 Stunden und einem Vorsprung von 7,995 Sekunden auf den zweitplatzierten Oscar Piastri aus Australien. Carlos Sainz aus Spanien komplettierte das Podium mit einem Rückstand von 22,665 Sekunden.

Das Rennen verlief für Verstappen äußerst erfolgreich, während seine Konkurrenten mit verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen hatten. Oscar Piastri, der das Rennen zunächst anführte, verlor durch eine unglückliche Boxenstrategie während einer Safety-Car-Phase wertvolle Zeit.

Lando Norris, der als WM-Leader ins Rennen ging, konnte sich trotz eines späten Überholmanövers gegen Kimi Antonelli nicht weiter nach vorne arbeiten und landete schließlich auf dem vierten Platz. Damit geht Norris nur noch mit einem Vorsprung von zwölf Punkten auf Verstappen in das letzte Rennen in Abu Dhabi.

Das Rennen war geprägt von mehreren Zwischenfällen und strategischen Entscheidungen. Isack Hadjar erlitt einen Reifenschaden und fiel ans Ende des Feldes zurück. Fernando Alonso drehte sich und verlor zwei Plätze, während George Russell eine Verwarnung für das Verlassen der Streckenbegrenzungen erhielt. Die Teams mussten zudem mit den Herausforderungen der Reifenstrategie umgehen, da die Pirelli-Reifen nur maximal 25 Runden genutzt werden durften, was zu zwei Pflichtstopps führte.


